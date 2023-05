Pallanuoto: Trieste passa anche a Savona, la Rari chiude la stagione al sesto posto

RARI NANTES SAVONA - PALLANUOTO TRIESTE 9-10

Parziali (3 – 2) (0 – 3) (2 – 4) (4 – 1)

Tabellino

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2 (di cui 1 su rigore), Guidi 3, Durdic, Lanzoni, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 2 (di cui 1 su rigore), Buljubasic 1, Vrlic, Valentino, Liprandi, Mezzarobba 2, Razzi 1, Inaba 1, Bini 1, Mladossich 2, Ghiara.

Allenatore Daniele Bettini.

Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Bruno Navarra di Roma

Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 7 / 13 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

PALLANUOTO TRIESTE: 5 / 10 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori: 200.

0.00 Finisce qui alla Zanelli: Trieste batte Savona (10-9) anche in Gara 2, chiude al quinto posto e disputerà la Len Euro Cup della prossima stagione. La Rari Nantes chiude al sesto posto e (salvo ulteriori slot concessi alle squadre italiane in Len Euro Cup) disputerà la prossima Challenger Cup.

0.07 Oliva para e di fatto blinda il successo triestino.

0.36 Trieste sbaglia, ancora una chance per Savona.

1.06 Gran gol di Patchaliev, la Rari è ancora in partita.

1.25 Possesso in mano alla Rari, Angelini chiama un time out.

2.11 Campopiano trasforma la massima punizione, Savona che si riavvicina.

2.11 Scintille fra i protagonisti della sfida, tensione altissima. Piovono cartellini rossi e un rigore per la Rari.

3.25 Mladossich riallontana Savona, Da Rold (subentrato a Nicosia) è battuto.

3.50 Ancora Guidi accorcia le distanze, la Rari trova il -2 e spera ancora.

5.50 Dopo diversi attacchi andati a vuoto da ambo le parti, rete savonese con Guidi.

8.00 Inizia l'ultima parte del match, all'attacco c'è Savona che colpisce ancora una volta un legno.

Quarto tempo

0.00 Si chiude il penultimo atto: + 4 in favore degli ospiti, per la Rari Nantes si è fatta durissima.

0.22 Buona difesa da parte biancorossa, c'è spazio ancora per un'azione d'attacco.

0.33 La Rari non riesce a trovare spazio, Trieste difende e riparte.

1.11 Mezzarobba in gol, aumenta il vantaggio ospite.

1.52 Rigore per la Rari Nantes Savona, Djurdjic si fa ipnotizzare da Oliva.

2.14 Trieste ancora in gol, 5-8.

2.37 Con pazienza Campopiano trova il varco per il quinto gol savonese.

3.16 Ancora Trieste, ancora Petronio. Ospiti nuovamente a +3.

3.45 Gol de Savona, dalla distanza colpisce Guidi.

4.54 Parata su conclusione di Vrlic, Savona riparte ma sciupa tutto malamente.

6.06 Rete di Trieste con Bini, +3 ospite.

6.25 La traversa dice no a Djurdjic, sfortunato il numero 11.

7.15 Trieste non trova il bersaglio, Savona che rimane a -2.

7.31 Ci prova Campopiano, pallone alto.

8.00 Al via la terza frazione, Rari Nantes Savona chiamata alla rimonta e subito in attacco.

Terzo tempo

0.00 Si chiude anche la seconda frazione, Trieste avanti di due reti (3-5).

1.22 Ancora sfortunata la Rari che colpisce il palo e poi l'azione d'attacco sfuma.

2.02 Rigore per la Pallanuoto Trieste. Petronio non sbaglia, allunga la squadra ospite.

2.18 Podgornik di potenza da posizione defilata, Nicosia alza sopra la traversa.

2.40 Panerai ci prova, botta centrale para Oliva.

3.24 Rari vicinissima al pari, sfera fuori di pochissimo. Sul ribaltamento di fronte ancora attento Nicosia.

3.54 Anche Nicosia sugli scudi, bell'intervento del numero 1 biancorosso.

4.23 Oliva ancora una volta dice no all'attacco di casa, poi Trieste recupera il pallone.

4.59 Imprecisa la compagine di Angelini, sfera che finisce fuori misura.

5.20 Si difende bene anche la Rari che ora tenta l'azione offensiva.

5.50 Oliva nega il gol a Guidi e conserva il vantaggio triestino.

6.23 Passa in vantaggio Trieste, rete di Razzi che insacca alla destra di Nicosia.

7.36 Rete ospite con Inaba, gran botta.

8.00 Riprende il gioco alla Zanelli, prima azione offensiva per Trieste. Ricordiamo che la compagine di casa in questo match dovrà fare a meno di Rizzo che si è visto sventolare il cartellino rosso nel primo tempo.

Secondo tempo

0.00 Si chiude con un tiro fuori misura della Rari la prima frazione (3-2).

1.09 Accorcia le distanze la squadra di Bettini, in gol Buljubasic.

1.34 Gran botta di Lanzoni, bella risposta di Oliva che evita il poker savonese.

2.31 Tris del Savona, in gol Patchaliev.

3.30 Rari che torna in vantaggio, rete di Rocchi.

4.09 Pareggia Trieste 1-1.

4.20 Cartellino rosso per Rizzo, gli animi si scaldano subito.

4.57 Palo anche della Rari su tiro Rizzo.

6.09 Traversa degli ospiti che restano in possesso della sfera, a seguire un altro legno: questa volta è il palo a salvare i padroni di casa.

6.48 Gol di Bruni su assist di Guidi, Rari avanti 1-0

7.01 Trieste non trova la porta nella sua prima azione d'attacco.

7.30 Al tiro Guidi, para Nicosia.

8.00 Scatta il match della "Zanelli", il primo pallone è della Rari Nantes Savona.

Primo tempo

Il ko in Gara1 è alle spalle e per la BPER Rari Nantes Savona è già tempo per riequilibrare la sfida con Trieste nella corsa al 5° posto e alla certezza della qualificazione in Len Euro Cup.