Calcio, Celle Varazze. Dopo Valmati si guarda al Settore Giovanile: in arrivo David Balleri

E' un momento di profondo rinnovamento per il Celle Varazze.

Concluso il campionato domenica scorsa, con la vittoria finale nei playoff di Promozione, la società ha ufficialmente dato il via ai lavori per la stagione sportiva 2024/2025, ufficializzando l'arrivo in panchina di Enrico Valmati insieme ai primi sondaggi in ottica mercato.

Una mini rivoluzione è però attesa anche all'interno del Settore Giovanile delle civette e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà David Balleri a prendere in mano le redini del vivaio biancoblu.

Un ruolo già ricoperto al Finale, dopo le esperienze in panchina con l'Albenga, da vice di Alessandro Grandoni, il Savona e lo stesso sodalizio giallorosso.

La strada è stata tracciata, a breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità.