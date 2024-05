Calcio, Bragno. C'è Ermanno Frumento in pole per la panchina biancoverde

Nel corso degli ultimi giorni tante panchine hanno trovato il proprio "inquilino" per la prossima stagione sportiva.

Tra le società che non hanno ancora ufficializzato la guida tecnica c'è il Bragno, anche se non dovrebbe mancare ancora molto per l'ufficializzazione del nuovo mister.

Da qualche giorno le indiscrezioni sembrano concentrarsi tutte su un unico profilo, quello di mister Ermanno Frumento, pronto a tornare in pista dopo l'esperienza con il Savona.

Salvo sorprese in arrivo nei prossimi giorni, sarà lui a guidare i biancoverdi.

La conferma definitiva della nomina e dello staff tecnico è attesa per la prossima settimana.