Calcio. E' arrivato l'ok dell'ufficio marchi, il Città di Savona diventa Savona Fbc

Sta viaggiando su un doppio binario la marcia di avvicinamento del Città di Savona alla delicatissima partita di domenica pomeriggio contro l'Argentina Arma.

Sul fronte puramente sportivo l'importanza della partita è evidente: vVincere contro i rossoneri rimetterebbe in carreggiata gli striscioni verso i primi due posti del girone playoff, gli unici utili (a meno che la Cairese non salga in Serie D) per permettere al team di mister Biffi di completare il salto in Promozione. In caso contrario il cammino si complicherebbe in maniera indubbia (ancor di più nel caso di un successo del Brugnato in casa del Panchina).

La nota dolce arriva da Roma, con l'ufficio brevetti che ha deliberato il ritorno sotto la Torretta del marchio e del logo del Savona Fbc.

La trascrizione, come riporta la visura, è avvenuta lo scorso 22 aprile, il via libera dell'ufficio giovedì scorso, 16 maggio, con il passaggio dalla Vela Costruzioni Srl, all'Asd Us Città di Savona.

Il club biancoblu potrà assumere la denominazione dalla prossima stagione sportiva, al momento della nuova iscrizione ai campionati federali.