Calciomercato. Sanremese: la porta resta blindata con Omar Bohli

La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 del portiere Omar Bohli.

Nato il 16 gennaio 2005, Bohli è un prodotto delle giovanili biancoazzurre e si appresta a vivere la sua quinta stagione in prima squadra. Ha esordito in D il 30 maggio 2021 con il Sestri Levante e ha disputato da titolare le ultime gare della regular season e la semifinale play off con la Castellanzese. Tra le stagioni 21/22 e 22/23 ha collezionato 8 presenze, facendo da secondo a Malaguti e Tartaro.

Quest’anno è arrivata la definitiva esplosione: promosso titolare, ha sempre giocato dall’inizio (38 presenze, 3420 minuti). In biancoazzurro in totale (tra campionato, Coppa Italia e play off) conta 55 presenze. È stato più volte convocato nella Rappresentativa Under 17 della LND.

“La Sanremese è la squadra del mio cuore – dichiara Omar Bohli – per il prossimo anno ho avuto richieste da società di categoria superiore ma non ho mai pensato, neanche un attimo, di lasciare questi colori che sostengo fin da bambino. Ringrazio per la fiducia il presidente, il direttore e il mister. Dopo una stagione difficile mi auguro che la prossima sia quella della riscossa. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in serie C con la Sanremese. Era quello di mio nonno che poi è mancato. Spero di riuscire a coronarlo e di dedicare a lui e alla mia famiglia i successi futuri, i miei e quelli del club“.