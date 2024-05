Calciomercato, Carcarese. Ancora una doppia conferma, in mediana restano Spozio e Bonifacino

Carcare. Dopo l’annuncio della permanenza degli attaccanti Francesco Brignone e Gabriele Brovida, ecco la notizia di altre due importanti conferme in casa Carcarese: il capitano Matteo Spozio e Diego Bonifacino.

Per Bonifacino, invece, sarà la quinta stagione con la Carcarese. Terzino ma anche esterno offensivo - in alcune occasioni in passato ha anche giocato come trequartista - il giocatore valbormidese (classe 1997) ha sempre dimostrato grande duttilità, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, che continuerà ad indossare anche la prossima stagione.