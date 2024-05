Calcio. Prima Categoria: partono male i playoff regionali del Savona, la doppietta di Mattiucci manda ko i biancoblu in pieno recupero, al "Ceravolo" è 2-1 Superba

SUPERBA - SAVONA 2-1 (30' Mattiucci rig., 91' Mattiucci - 27' Romano)

FINISCE QUI: IL SAVONA PERDE IN PIENO RECUPERO LA PRIMA SFIDA DEI PLAYOFF REGIONALI CON LA SUPERBA, DECIDE LA DOPPIETTA DI MATTIUCCI CHE RIBALTA L'INIZIALE VANTAGGIO FIRMATO ROMANO

95' Apicella in profondità a cercare Romano, Sommariva anticipa tutti e di fatto spegne le ultime speranze dei biancoblu

93' una mazzata per la squadra di Biffi, calata di lucidità con il passare dei minuti prima di subire un gol evitabile che complica non poco la rincorsa verso la Promozione, nonostante siano ancora tre le sfide in programma contro Argentina, Brugnato e Panchina

91' MATTIUCCI, IL RADDOPPIO DELLA SUPERBA: sugli sviluppi della punizione battuta da Vio, Bova esce a vuoto, si genera una mischia al limite dell'area piccola risolta dal numero quattro che sigla la sua personale doppietta

90' saranno cinque i minuti di recupero

90' Matarozzo in ritardo su Colella, giallo e punizione dal lato corto dell'area di rigore a favore della Superba

88' Panucci per Rapetti, terzo cambio ordinato da Biffi

87' Apicella spende il fallo tattico per fermare la ripartenza dei padroni di casa, ammonito l'autore del gol decisivo nella finale playoff del girone B con il Multedo

86' guizzo di Romano sulla destra, conclusione mancina che Sommariva smanaccia in corner, l'ennesimo a favore dei biancoblu

82' doppio corner battuto da Palumbo, in entrambi i casi ha ragione la difesa della Superba che non corre alcun rischio

78' gioco nuovamente fermo per un problema a un difensore di casa, nel frattempo Palumbo rileva Cherkez

77' Romano in mezzo per Calcagno, pallone troppo forte che l'attaccante ex Albissola non riesce ad indirizzare di testa

74' Ottogalli e Ascione le prime mosse di Pisani, escono Liguori e Mancini

70' esce Pondaco, Biffi si gioca la carta Calcagno, Romano scala a sinistra, chiama il 4-3-3 il tecnico degli striscioni

69' squadre che iniziano ad accusare la stanchezza, manca lucidità da una parte all'altra quando si tenta di affondare nelle rispettive metà campo avversarie

67' ancora nessun cambio quando è passata praticamente metà ripresa, si scaldano ancora tutti i componenti delle due panchine

66' Rapetti in scivolata tenta di disarcionare la sfera dai piedi di Campazzo, Volpi ravvisa il fallo e ammonisce il centravanti savonese

64' Beani in mezzo per la testa di Rapetti, incornata in precario equilibrio che si perde abbondantemente a lato

63' cartellino giallo per Liguori

60' Colella in pressione su Bova pronto al rinvio lungo, il pallone carambola addosso all'attaccante genovese prima di finire sul fondo

57' Campazzo trova la testa di Colella, pallone a centimetri dal palo, occasione interessante per la squadra di Pisani

55' Pondaco dal limite scalda i guantoni di Sommariva, respinge a mani unite il portiere di casa

53' ammonito Cherkez

51' è una partita piuttosto aperta anche in questo avvio di ripresa, come già ribadito il Savona deve cercare di sorprendere in velocità la difesa della Superba, che fatica a tenere il passo di Romano e dei due terzini

50' Vio inventa per Campazzo che si butta nello spazio, Fancellu legge bene l'intenzione dell'attaccante di casa chiudendo la diagonale ed evitando guai peggiori per la porta di Bova

48' angolo di Pondaco, raccoglie ancora Romano sul secondo palo, diagonale potente che Sommariva devia sul fondo

46' si ricomincia senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

45'+3' Liguori in rete sul traversone di Vio, ma il secondo assistente ravvisa posizione di offdise tra le veementi proteste dei padroni di casa. Si resta sull'1-1 con le squadre che vanno al riposo, a tra poco per il racconto della ripresa

45'+2' Cherkez in ritardo su Colella, la prima frazione si chiuderà con una punizione a favore dei genovesi

45' due minuti di recupero

44' Pondaco dalla bandierina, Apicella anticipato di testa da Rossi, poi raccoglie Romano sul secondo palo calciando centralmente tra le braccia del numero uno della Superba

43' che occasione per il Savona! Gran traversone di Beani per la girata aerea di Rapetti, Sommariva in tuffo leva il pallone dall'angolino, colpo di reni notevole dell'estremo difensore genovese.

36' Superba nel complesso organizzata dalla mediana in su, mentre nel reparto difensivo Romano e Rapetti devono sfruttare di più alcune incertezze dei due centrali, tutt'altro che irresistibili fino ad ora

34' ammonito mister Pisani per proteste

33' Colella da fuori area centra in pieno Matarozzo, resta giù il difensore biancoblu dopo la violenta pallonata sul fianco, sembra però in grado di proseguire il numero cinque di mister Biffi

30' MATTIUCCI! Pareggio immediato dei genovesi, rigore a mezza altezza che Bova intuisce senza però riuscire ad intervenire. Botta e risposta nel giro di tre minuti, 1-1 il nuovo parziale

29' RIGORE PER LA SUPERBA: Volpi non ha dubbi e indica il dischetto dopo un tocco di mano di Beani

27' SAVONA IN VANTAGGIO! ROMANO! Lancio lungo di Beani per Rapetti che vince di forza il duello con Pelosi, cross nel cuore dei sedici metri dove Romano, di testa, piazza nell'angolino alla sinistra di Sommariva. Striscioni avanti al "Ceravolo"

24' LA SUPER PARATA DI BOVA! Sinistro a botta sicura di Pelosi dopo una corta respinta della difesa biancoblu, grande intervento in tuffo del numero uno degli striscioni che riesce a deviare in corner

23' Fancellu rischia qualcosa sul cross dalla destra di Mancini, pallone controllato male prima di spazzarlo in angolo

17' altra punizione di Pondaco, sinistro troppo telefonato che si spegne un metro sopra l'incrocio dei pali, ma è un Savona che ha alzato il proprio raggio d'azione in questa fase

14' la prima accelerazione a sinistra di Romano, guadagna una punizione l'attaccante ex Albissola

13' piazzato questa volta a favore del Savona, traiettoria invitante di Pondaco che viene deviata in angolo da Mancini

11' Morani a metà tra un traversone e un tiro, ne esce fuori una soluzione che non crea alcun problema alla porta degli striscioni

10' meglio la squadra di Pisani in queste prime battute, Volpi di La Spezia comanda ora una punizione proprio all'altezza del vertice dell'area savonese

8' Vio da buona posizione calcia con il destro sfiorando la traversa, era comunque in traiettoria Bova, che si prepara al rinvio

5' Guelfi prova ad andarsene sulla corsia di destra, l'esterno genovese si allunga troppo il pallone perdendo l'attimo per crossare

2' primo angolo del match a favore degli striscioni, sostenuti anche oggi da circa 150 tifosi che hanno già iniziato a cantare e a sventolare i vessilli biancoblu

1' si parte! Superba in maglia nera, divisa tradizionale per il Savona

Formazioni:

SUPERBA: Sommariva, Mancini, Campazzo, Mattiucci, Rossi, Pelosi, Guelfi, Morani, Colella, Vio, Liguori

A disposizione : Ottogalli, Caroglio, Ricci, Mattera, Calla, Seck, Ascione, Mangini, Ferraris

Allenatore : Pisani

SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Matarozzo, Beani, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Cherkez

A disposizione : Siri, Barone, Brazzino, Doci, Ndiaye, Palumbo, Calcagno, Panucci

Allenatore : Biffi

Arbitro: Volpi di La Spezia