Concluso il corso Istruttori Pallacanestro Libertas al Liceo Sportivo G Bruno di Albenga

Nella mattinata odierna, nei locali del Liceo Statale “Giordano Bruno” di Albenga, con la presenza del Presidente del Comitato Regione Liguria Libertas Cav. Roberto Pizzorno, peraltro anche Delegato CONI per la Provincia di Savona, si è svolta la consegna ai 28 alunni della V Liceo Sportivo degli attestati di partecipazione al Corso Istruttori di 1° Livello di Pallacanestro con specializzazione in Basket Integrato Overlimits, qualifica di EPS Libertas Nazionale, riconosciuta dal CONI nel SNa.Q..

Il corso, iniziato nello scorso Novembre 2023 ed inserito nelle attività curriculari del Liceo Statale, comprendeva una parte teorico/pratica ed un tirocinio pratico, valido quale attivita’ PTCO , terminato lo scorso 15 maggio, con i relativi esami sulla parte di Area Generale e dell’Area disciplinare Pallacanestro e Basket Integrato.

La parte teorico/pratica è stata incentrata sulla Metodologia dell’Insegnamento della Pallacanestro tenuta dal prof. Maurizio Mondoni, (Docente Teoria e Didattica Pallacanestro Uni cat S. Cuore Milano- Pres. Com. Tecnico FIBA Minibasket- Formatore Internaz. Minibasket) eminente studioso e divulgatore internazionale di Pallacanestro Giovanile e Minibasket.

Mentre il tirocinio, dedicato al Basket Integrato Overlimits, coordinato dal prof. Massimo Sabatino (Doc. Sc. Motorie, Formt Naz Libertas, Allenatore FIP) si è svolto in orario extra-curriculare presso il campo di allenamento ASD ABI Albenga, specializzata in questa particolare attività, mirata all’inclusione di persone con disabilità intellettiva e o relazionale.

Il Cav Pizzorno durante la semplice consegna degli attestati, ringraziando l’Istituzione scolastica ed in particolare la Dirigente Scolastica dot.ssa Simonetta Barile e il Docente di Sc. Motorie prof. Nicola Rossi, per la preziosa collaborazione, ha ricordato che l’iniziativa rientra nella consueta attività di promozione allo Sport ed in questo caso della Pallacanestro di EPS Libertas Nazionale e nello specifico del Comitato Regionale Liguria, auspicando il rinnovo di analoghe qualificate future iniziative