Calcio, Prima Categoria. Albissole a caccia del doblete, ma per vincere il titolo regionale bisogna abbattere il totem Calvarese

In Inghilterra si chiama double, ma sicuramente mister Sarpero preferirà il suono latino di "doblete", come si usa definirlo in Spagna.

Poco cambia però, al netto delle latitudini, rispetto all'effettiva posta in palio.

Per Albissole e Calvarese ci sarà l'opportunità di porre l'accento definitivo su una stagione che per entrambe le squadre ha rasentato la perfezione.

Nelle dichiarazioni pregara mister Sarpero ha riconosciuto la forza dei genovesi, addirittura imbattuti in campionato forti di uno score incredibile: 20 vittorie, sei pareggi, 76 reti realizzate e appena 26 subite.

Decisamente non male nemmeno il percorso ceramista, forte di 17 successi, 8 pareggi e appena un solo ko. 65 i gol messi a segno, solo 22 quelli incassati.

Insomma, il match del "Baciccia Ferrando" non dovrebbe deludere. Si parte alle 16:30, arbitra Brizzi di La Spezia.