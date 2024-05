Calcio, Prima Categoria. Iniziano i playoff del Città di Savona, prima tappa in casa del Superba

Sarà una corsa atipica e del tutto particolare quella che il Città di Savona dovrà affrontare per il prossimo mese.

I playoff di Prima Categoria, dall'avvento dei cinque gironi, hanno sempre rappresentato una forma atipica per gli spareggi promozione, ma che può garantire maggior rispetto per i valori all'interno del rettangolo verde.

Quattro partite in un girone all'italiana non lasciano certamente spazio a più di un passo falso, ma rappresentano comunque un numero di incontri credibile per far emergere le potenzialità di ogni team.

Dopo il turno di riposo iniziale, i biancoblu esordiranno in casa di un Superba che ha sicuramente ben impressionato nei primi 90 minuti. La squadra di Pisani è stata raggiunta (2-2) nel finale di gara dal Panchina (oggi ospite dell'Argentina Arma), ma ha saputo comunque confermare tutte le proprie ambizioni di promozione.

Ricordiamo che a poter festeggiare il salto di categorie saranno le prime due classificate.

Il fischio d'inizio è fissato alle 16:30 allo stadio "Ceravolo" di Genova, con il match affidato a Volpi di La Spezia, turno di riposo per il Brugnato.