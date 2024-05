Rari Nantes Savona. Polti pizzica: "Molto fiduciosi per gara 2. Io in tribuna? Va bene così, ho visto la partita insieme ai tifosi" (VIDEO)

Daniele Polti, presidente della Bper Rari Nantes Savona, ha seguito in trasferta i biancorossi impegnati in gara 1 della finale scudetto. Il massimo dirigente savonese era presente a Recco, sugli spalti della piscina di Punta Sant'Anna, in mezzo ai tifosi ospiti. Una collocazione forse non proprio consona ad un presidente, al quale in occasioni simili viene solitamente riservata una sistemazione diversa.

E a tal proposito, tra un pizzico di sorpresa per un pubblico di casa dal tifo ritenuto inversamente proporzionale al valore della Pro Recco e i complimenti ai sostenitori biancorossi giunti da Savona, Polti si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa: "Volevo ringraziare il presidente della Pro Recco per avermi invitato a bordo piscina.... - ha sottolineato con ironia - Sicuramente a Savona non farò come ha fatto lui, però questo mi ha dato l'opportunità di stare vicino a quei grandissimi tifosi di Savona che hanno incitato la squadra in maniera molto decisa".