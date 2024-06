Pallanuoto, il 7bello verso le Olimpiadi: tra i convocati anche tanta R. N. Savona con Bruni, Nicosia e il campione d'Europa Damonte

Martedì scorso è calato il sipario sul primo collegiale della nazionale maschile di pallanuoto. Un'esperienza alla quale hanno preso parte anche diversi giocatori della Rari Nantes Savona: le colonne del 7bello Gianmarco Nicosia e Lorenzo Bruni, ma anche Mario Guidi, Andrea Patchaliev e il neo biancorosso Davide Occhione.

Nella giornata odierna scatterà il secondo step di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi, gli azzurri infatti si raduneranno al Centro Federale di Ostia fino al 27 giugno per un nuovo collegiale. Confermati Nicosia e Bruni, mentre Guidi, Patchaliev e Occhione non faranno parte della truppa attesa dal ct Sandro Campagna che potrà invece contare sui reduci dalla recente Final Four di Champions League.

A rinforzare la nazionale giungeranno quindi gli alfieri della Pro Recco e i freschi campioni d'Europa con il Ferencvaros Edoardo Di Somma e Luca Damonte, quest'ultimo già annunciato da Savona come rinforzo per la prossima stagione.

In programma il 21 giugno il test amichevole contro la Francia mentre il 26 giugno la comitiva azzurra si sposterà a Firenze per sfidare la Romania diretta dall'ex Rari Bogdan Rath (con Savona vincitore di uno scudetto e di una Coppa Len). A seguire, dal 4 al 6 luglio, trasferimento ad Alghero per la Sardinia Cup, occasione per limare i dettagli in vista dell'appuntamento olimpico.