Pallanuoto. La Rari Nantes Savona annuncia il ritorno di Luca Damonte: "Rieccomi a casa!"

La BPER R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante mancino e neo campione d'Europa, Luca Damonte, lo scorso anno in forza alla squadra ungherese del Ferencvaros. Luca Damonte è nato a Genova il 3 aprile 1992. Dopo l’inizio nella Rari Nantes Arenzano, è approdato alla Rari Nantes Savona dove ha militato diversi anni.

Per la Rari è, quindi, un gradito ritorno a casa. Damonte ha giocato anche nel Nervi, nel Brescia, nello Sport Management e nel Telimar Palermo.

Con le squadre di Club ha vinto 2 Len Euro Cup, la prima col Savona nel 2012 e la seconda con il Brescia nel 2016; 3 Scudetti con il Ferencvaros 2022, 2023 e 2024; 2 Coppe di Ungheria con il Ferencvaros nel 2022 e nel 2023.

Infine, ieri sera a Malta, nella Finale della Champions League, Luca Damonte con il Ferencvaros ha battuto la Pro Recco diventando campione d'Europa.

Vanta 77 presenze con la Nazionale Italiana con la quale ha conquistato 2 medaglie d’argento ai Campionati Mondiali di Budapest 2022 e Doha 2024; 1 medaglia di bronzo ai Campionati Europei in Croazia 2024; 1 medaglia d’oro nella World League a Strasburgo nel 2022.

Afferma Luca Damonte: “Torno a Savona, torno a casa e sono veramente felice. Dopo aver fatto un po' di esperienza altrove, sia in Italia che all'estero, ma soprattutto con l'ultima esperienza molto appagante come straniero in un grande club come il Ferencvaros, sentivo che era arrivato il momento di tornare a casa. Sopratutto, devo ammetterlo, perchè è un Savona molto competitivo, che ho seguito quest'anno e mi ha messo molta voglia anche vedere la piscina piena con l'entusiasmo di una volta, quindi, tutto questo mi ha spinto a ritornare.

Sono molto contento, ringrazio l'ingegner Gervasio, con cui sono sempre stato in contatto in questi anni e sono contento di ritrovare Alberto che è un allenatore che mi ha dato molto soprattutto quando ero giovane e mi ha insegnato molte cose. Ora spero di riuscire ad esaudire anche un altro sogno e fare le Olimpiadi. Poi tornerò carico per iniziare speriamo una grande annata che porti qualche vittoria a Savona che se lo merita”.

Dichiara il Direttore Tecnico Alberto Angelini: “Con grande piacere diamo il bentornato a Luca. Lo conosco bene, prima come mio giovane compagno di squadra poi come mio atleta, è una persona di qualità umane elevate e giocatore di livello assoluto. Non a caso torna da noi come campione d'Europa dopo tre brillanti stagioni al Ferencvaros. Tutto questo unito anche al forte attaccamento che sente per i nostri colori sarà di esempio e stimolo per tutto il gruppo”.