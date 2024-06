Pallanuoto. Primo colpo ufficializzato dalla RN Savona, preso il difensore Davide Occhione

La BPER R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il difensore siciliano Davide Occhione, lo scorso anno in forza al Telimar.

DavideO cchione è nato a Palermo il 12 luglio 2002 e proviene da una delle famiglie storiche della pallanuoto palermitana. E' cresciuto nel Telimar con cui ha conquistato un 3° posto in Coppa Italia nel 2021 ed un 2° posto in Len Euro Cup nel 2022.

Ha fatto parte della Nazionale giovanile con la quale ha vinto nel 2019 il Campionato Europeo Under 17 a Tblisi in Georgia ed ha conquistato un 2° posto nel 2022 ai Campionati Mondiali Juniores di Praga.

Con la Nazionale Universitaria ha vinto le Universiadi a Chengdu in Cina nel 2023.

Afferma Davide Occhione: “Sono felice di approdare in un club molto prestigioso come la Rari Nantes Savona, che ha disputato la finale scudetto. Ringrazio chi mi ha fortemente voluto, a partire dal tecnico etutta la dirigenza.

Sono pronto a mettermi in gioco, impegnandomi giorno dopo giorno, per non deludere le aspettative di chi ha creduto in me.

Spero di contribuire al raggiungimento di obiettivi ambiziosi”.

Dichiara il Direttore Tecnico Alberto Angelini: “Accogliamo con piacere e soddisfazione l'arrivo di Occhione. Giocatore universale di ottimo livello e soprattutto ragazzo super determinato e ambizioso che ho conosciuto e seguo dai tempi dei Mondiali Juniores del 2021. Sono certo che faremo un bel percorso insieme”.