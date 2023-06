Beach Volley. Campionato Italiano ad Albissola: Pastorino-Montedoro al tabellone principale, staccano il pass anche Rossetti-Travi e Tagliapietra-Valdora

Si è alzato il sipario sulla prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach volley. Venerdì dedicato alla qualificazioni sulle spiagge di Albissola Marina, che ha inaugurato la stagione del grande beach a livello nazionale per il secondo anno di fila.

Risultati positivi per due delle coppie di casa più attese: nel femminile centrano la qualificazione al tabellone principale al via domani Monica Pastorino e Martina Montedoro, vittoriose 2-1 in rimonta contro Giacosa-Boscolo, al termine di un tie break sulle montagne russe chiuso 15-13. Missione compiuta anche per Elisa Valdora e Martina Tagliapietra, che vincono in due set con Pescio-Gulisano.