Pallanuoto, strapotere Pro Recco: domina a Savona e vince lo scudetto, niente da fare per la Rari

BPER RARI NANTES SAVONA - PRO RECCO 3-12

Si chiude con la Pro Recco a festeggiare l'ennesimo titolo mentre il pubblico di casa omaggia i ragazzi di Angelini: biancorossi tutti sotto la curva, anche il presidente Polti e il vicepresidente Gervasio.

0.00 Finisce alla "Zanelli", la Pro Recco batte 11-3 la Rari Nantes Savona e vince lo scudetto numero 36 della sua storia.

0.30 Recco fa 12 con Kakaris, si festeggia sulla panchina ospite.

1.39 Da Rold bravo su Kakaris, Recco ancora all'attacco.

2.08 Tiro alto di Durdic.

4.00 La Pro Recco non lascia nulla al caso, anche con lo scudetto ormai vinto gli ospiti non calano la loro intensità. Intanto è finita anche la partita di Erdelyi.

4.55 Guidi di potenza, terza rete biancorossa.

5.32 Figlioli, secondo gol della Rari.

5.53 Presciutti realizza la rete dell' 11-1.

6.20 Botta di Erdelyi, para Del Lungo. Da segnalare nel frattempo l'ingresso in porta nella Rari di Da Rold e l'espulsione definitiva di Rizzo.

6.56 Decimo sigillo ospite, a segno Condemi.

7.22 Finalmente gol della Rari, Rocchi firma il primo centro savonese.

8.00 Ultimi 8' della stagione per i biancorossi, Recco attacca.

Quarto tempo

0.00 Si chiude la frazione, poco prima Bruni colpito duro ma per la direzione arbitrale non c'è nulla. Il numero 8 biancorosso rimane da solo in acqua, perplesso a dir poco.

0.36 Nuovo rigore per la Pro Recco, Condemi non sbaglia.

1.04 Azione personale di Bragantini con tiro che sbatte sul solito Del Lungo.

1.42 Nervosismo alle stelle, paradossalmente più in casa Pro Recco ormai sempre più vicina allo scudetto.

2.06 Nicosia super due volte, evitato il nono gol della Pro Recco.

2.28 Time out Recco, espulso un collaboratore del tecnico ospite.

2.52 Ammonito il tecnico ospite Sukno per proteste che, con un parziale del genere, sembrano francamente assurde.

3.38 Campopiano dà solo l'illusione del gol, tiro che finisce sull'esterno della rete.

4.13 Palo di Younger, conclusione dalla distanza che sbatte sul legno alla sinistra di Nicosia.

6.24 Time out chiamato da Savona. Da segnalare che nel corso del match è stato espulso definitivamente Rossi, numero 14 della Pro Recco.

8.00 Si torna in vasca per quelli che saranno gli ultimi due tempi della Serie A1 2023/2024: 16 minuti effettivi alla festa tricolore numero 36 della Pro Recco.

Terzo tempo

0.00 Termina il secondo tempo.

0.05 Neanche le briciole per la Rari: Campopiano murato dalla difesa.

0.30 Younger a segno anche su rigore, la Pro Recco sta dilagando.

0.50 Younger, altra rete ospite. Risultato parziale che dice tutto.

2.03 Rigore per gli ospiti, Cannella implacabile.

3.00 Ancora in gol Recco, Cannella fissa il 5-0 che sembra proprio più di una ipoteca sullo scudetto.

3.06 Nicosia miracoloso sulla botta ravvicinata di Kakaris!

3.56 Iocchi Gratta, il gol dell'ex: è 0-4 Recco. Esultanza veemente del numero 6 di Recco.

4.40 Non si trovano spazi nella difesa ospite e quando spuntano c'è pronto sempre Del Lungo a tappare la falla.

5.14 Presciutti cala il tris, è una macchina perfetta la Pro Recco: invalicabile dietro, cinica davanti.

5.41 Regge il muro ospite, ancora inviolata la porta recchellina.

6.14 Siluro di Vavic, deviazione efficace di Del Lungo! La Rari ancora all'attacco.

7.30 Erdelyi in gol ma ancora una volta è troppo tardi. Riparte Recco.

8.00 Riprende il gioco e stavolta Savona arriva per prima sul pallone.

Secondo tempo

0.00 La botta di Rizzo, Del Lungo è letteralmente insuperabile! Finisce qui la prima frazione.

0.29 Raddoppio ospite, Cannella a tu per tu con Nicosia non fallisce.

0.44 Ancora Patchaliev, ancora Del Lungo! E ora controfuga Recco.

1.13 Ancora Del Lungo sulla girata ravvicinata di Guidi! Il portiere ospite protagonista sin dalle battute iniziali.

2.18 Del Lungo! Gran parata sulla conclusione di Durdic.

2.45 Traversa di Cannella, si salva la squadra di casa.

3.00 Ci prova Patchaliev, Recco non rischia.

4.33 La Rari segna, ma oltre il tempo consentito per andare al tiro. Nulla di fatto.

5.56 Vantaggio Recco, rete di Hallock a rompere il ghiaccio (anche se la temperatura a bordo vasca è a dir poco bollente).

7.01 Guidi stoppa Kakaris, non c'è fallo e la Rari mantiene intatta la porta.

7.27 Savona recupera il pallone è riparte spinta dal tifo, Recco però riesce a tornare in possesso.

8.00 Inizia la sfida, il primo pallone è degli ospiti (in calottina scura) che partono subito all'attacco.

Primo tempo

20.42 La "Zanelli" è letteralmente una bolgia: circa 1300 spettatori sugli spalti e un tifo capace di regalare un'atmosfera che in questo sport si vede probabilmente solo negli impianti di casa delle compagini balcaniche.

