Rari Nantes Savona. Sconfitta in acqua ma festa sugli spalti, il sogno biancorosso non si ferma qui (FOTO e VIDEO)

Tutti sotto la curva: la squadra con i tifosi, ma anche presidente e vicepresidente. Tutti uniti in un abbraccio che racchiude quel senso di appartenenza unico e probabilmente inimitabile che contraddistingue la Rari Nantes Savona. Si è conclusa così la notte della "Zanelli", quella di gara 2 della finale scudetto con Recco, quella che nonostante il risultato finale rimarrà comunque tra i ricordi più importanti della pallanuoto savonese.

Un'atmosfera travolgente ha avvolto la piscina dell'impianto di Corso Colombo sin dalla coreografia all'ingresso delle squadre (e il merito qui è tutto del grande cuore biancorosso di Laura Sicco, molto più che segretaria e addetta stampa del club), un tifo spettacolare per presenza e calore che ha sancito una volta di più la storia d'amore che lega la città ad un club che nella sua lunga storia ha saputo portare in alto il nome di Savona in Italia e all'estero. Un amore forte, più forte anche di una sconfitta che, per quanto pesante, non può certo scalfire una stagione super.

È il momento di fermarsi, tirare il fiato e realizzare: c'è un secondo posto in campionato che rimane un capolavoro e poi perché dimenticare quella cavalcata esaltante in Europa fermatasi in Germania ad un passo dall'ultima tappa? E ancora il terzo posto in Coppa Italia. Il bilancio non può che rendere orgogliosi Alberto Angelini e i suoi ragazzi, protagonisti indiscussi di una grande stagione.