Rari Nantes Savona. Nicosia rilancia: "I nostri tifosi unici in tutta Italia, felice di portare avanti questi colori" (VIDEO)

"Un anno spettacolare, non credevamo di arrivare così in alto". Con queste parole Gianmarco Nicosia, portiere della Bper Rari Nantes Savona, sintetizza la stagione dei biancorossi conclusasi ieri sera con la finale scudetto vinta dalla Pro Recco alla "Zanelli".

Riconoscendo la forza degli avversari, il numero uno biancorosso ha comunque voluto evidenziare quanto la soddisfazione sia comunque elevata per aver vissuto una serata speciale grazie all'atmosfera respirata in una piscina stracolma di tifosi: "Veramente una pelle d'oca continua - ha spiegato - Sono contento di questo attaccamento che non c'è in nessuna parte d'Italia. Vorrei ribadirlo perché questo è da sottolineare. Per me è stato un onore giocare la mia prima finale scudetto con una piscina così".