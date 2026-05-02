Calcio | Juniores. Il Legino detta legge anche in Piemonte, i verdeblu sbancano 3-1 Volpiano

E' stata una grande prestazione quella che il Legino ha saputo offrire sul campo del Volpiano.

I ragazzi di mister Penna sono infatti riusciti a superare 3-1 i piemontesi sul loro campo, grazie alle reti di Apicorvi, Palattella (inframezzate dal rigore di D'Abbene) e Barbera, battezzando al meglio il gironcino interregonale.

Mercoledì ci sarà la sfida tra Rozzano e lo stesso Volpiano, poi sabato di disputerà il match decisivo tra i verdeblu e i lombardi.



VOLPIANO PIANESE – LEGINO 1 - 3

Marcatori: Alpicorvi 29' (L), Palattella 57' (L), D'Abbene 72' rig. (V), Barbera 80' (L)



VOLPIANO PIANESE: Amodio, Vada, Negro Frer, Casadei, Mullaj, Gamba, Vaschetto, Giardino, Baumgartner, D'Abbene, Bazzoni. A disposizione: Guarneri, Empoli, Zucco, Gambino, Gradia, Pettinari, De Luca, Touti, Stefanelli. All: Romeo.



LEGINO: Mata, Alpicrovi, Trisciani, Angeli, Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Paina. A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Galotto, Barbera, Palattella, Ravera, Inturri. All: Penna.



Arbitro: Miletto di Bra

Assistenti: Chiaro di Busto Arsizio e Tinelli di Treviglio