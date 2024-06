Le strutture ad Alassio possono rendere la squadra migliore?

Il tema delle strutture è fondamentale quando si parla di sport. Giocare le partite, allenarsi, fare lavoro di squadra… tutto contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone, del territorio e della comunità. Ma se ci sono delle strutture adeguate, queste iniziative benefiche possono realizzarsi in maniera ancora più efficace e con più facilità.

In questo articolo vediamo alcune considerazioni in riferimento alle strutture attualmente esistenti ad Alassio. Inoltre, possiamo riflettere su come migliorare quello che già c’è.

Gli stadi e i palazzetti di Alassio

Cominciamo da una perla del territorio che in molti già conoscono: il palazzetto dello sport Lorenzo Ravizza. Situato nella provincia di Savona, è un vero e proprio palazzetto multisport che ospita numerose discipline diverse, tra cui il basket, la pallavolo, il pattinaggio a rotelle, allenamento per palestra, roller, kick boxing, danza moderna e discipline ginniche

Insomma, persone di tutte le età si ritrovano qui per dare sfogo al proprio spirito competitivo, artistico e di squadra. Di conseguenza, questo luogo si trasforma anche in un ritrovo in occasione di eventi sportivi per scambiare due chiacchere e tenere vive le relazioni sociali. Si può parlare di tutto, da argomenti che spaziano dalla quotidianità ai commenti personali sulle partite di campionati come l’NBA in cui le scommesse basket possono sempre rivelarsi un argomento interessante per coloro che seguono l’andamento delle quote, passando poi per tematiche di carattere sociale come le iniziative del comune in riferimento alla modernizzazione degli spazi, finendo poi a invitare amici e amiche a uscire per mangiare tutti insieme una pizza.

Il palazzetto dello sport conta ben 1.950 posti a sedere, consentendo così di riempire le tribune durante questi eventi, come per esempio le Fasi Finali della pallacanestro. Il plesso sportivo include [u1] , inoltre, due campi, di cui uno interno e uno esterno. In aggiunta a ciò, dispone di una palestra attrezzata, una sala per le arti marziali, un’altra per corsi e attività motorie e, infine, una sala conferenze e stampa.

Insomma, è uno dei posti più belli che Alassio offre a chi è in cerca di un po’ di sano sport. A tal proposito, riuscire a sfruttare il bando della Regione a favore delle iniziative sportive potrebbe rivelarsi utile per creare nuove strutture di simile bellezza, o ammodernare quelle già esistenti.

Passiamo ora a un luogo dedicato al calcio: il Campo di Loreto. Uno spazio a cielo aperto dedicato al pallone, lo sport più diffuso in tutta Italia.

Per la precisione, è un campo per il calcio a 7, ricoperto di erba sintetica. All’occorrenza, può anche diventare due campi da calcio a 5, così da ospitare due partite in simultanea. Oltre a ciò, dispone di un bar dove potersi rilassare e bere qualcosa. Inoltre, ci sono ben 6 locali spogliatoio per le squadre.

Questo campo viene attualmente impiegato dalle squadre junior e vengono ospitati i campionati relativi. Qui si svolgono importanti “Camp” estivi e tornei molto attesi come la “Spring Cup”. Il patrocinio del Comune di Alassio, che sfrutta molto bene questi spazi, riesce ad attirare centinaia di partecipanti e migliaia di spettatori da tutta Italia. Si tratta di un eccellente modo per sfruttare questi spazi adibiti allo sport capace di unire le persone.

E ora parliamo delle piscine di Alassio, ottime per coloro che vogliono praticare il nuoto o che vogliono seguire un corso per imparare. Il rapporto con l’acqua è un tema fondamentale per molti genitori, che portano i figli per imparare come fare a restare a galla e poi a nuotare. La piscina di Alassio esiste dal 1998 e offre numerosi corsi per bambini, ragazzi e adulti di tutte le età, oltre che a corsi di acqua gym, idrobike, tapis roulant in acqua, step, lezioni di riabilitazione e attività motoria per la terza età.

Inoltre, è qui che si tiene il corso di bagnino per ottenere la certificazione. E per chi vuole cominciare a fare nuoto a livello agonistico, troviamo la squadra agonistica della Gesco Nuoto Alassio.

Molti altri sport

Come abbiamo già accennato, questi non sono gli unici sport, dato che ci sono numerose altre strutture che ospitano svariate discipline.

Dalle arti marziali alla danza, passando per la ginnastica e l’acrobatica, gli spazi di Alassio sono un luogo adatto a perfezionare le proprie abilità sportive, imparando nuove tecniche, migliorando quelle già conosciute e stringendo nuove relazioni con persone che condividono gli stessi hobby.

Da qui, la passione potrebbe trasformarsi in professione, riuscendo a diventare coach e insegnare la disciplina ad altre persone.