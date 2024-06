Rari Nantes Cairo: arriva la convocazione in Nazionale giovanile per Mattia Patuto

Dopo 5 giorni di gare, di cui 3 in piscina e 2 in mare, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Lifesaving e Surflifesaving, svolti a Riccione, si sono formate le squadre nazionali che rappresenteranno l’Italia ai prossimi appuntamenti internazionali. Mattia Patuto, classe 2007, allenato da Adriano Aondio da 8 anni nella piscina comunale di Cairo Montentotte, in seguito ai risultati ottenuti, viene convocato per gli “European Youth Lifesaving Championship” che si terranno a Riesa, Germania, dal 29 giugno al 4 luglio. Questa convocazione è il risultato di un anno intenso di allenamenti in piscina e in mare che ha permesso all’atleta cairese di raggiungere questo obiettivo importante.