Calciomercato, Celle Varazze. Dopo gli arrivi tre conferme di peso con Anselmo, Bonanni e Saracco

La rosa del Celle Varazze avrà, come risaputo, tanti nuovi protagonisti pronti a vestire la maglia biancoblu, ma non mancheranno alcuni dei protagonisti dell'ultima stagione, culminata con la promozione in Eccellenza.

A partire ovviamente dal capitano, Lorenzo Anselmo, pronto a rinnovare il rapporto insieme alle civette.

Di rinnovo, ma del prestito, si parla anche per due tra i giovani più interessanti del panorama locale: il centrocampista Jacopo Saracco e l'attaccante Francesco Bonanni. Per entrambi è stato raggiunto l'accordo con il Vado