Si chiude un'epoca a Ceriale, Amerigo Bianchetti non è più il preparatore dei portieri: "Una delle decisioni più dififcili della mia vita"

Vedere Amerigo Bianchetti allenare gli estremi difensori del Ceriale era diventata ormai un'abitudine sul terreno del Merlo di Ceriale.

Un rapporto lunghissimo quello con la società biancoblu, concluso negli scorsi giorni.

"Dopo molti anni - ha postato Bianchetti - ho preso una delle decisioni più difficili da quando sono nel mondo del calcio, una decisione sofferta per ciò che ho dato e ricevuto in questi anni, per ciò che tantissimi ragazzi mi hanno trasmesso, emozioni, gioia, qualche delusione, per la verità forse solo una, ma ho ricevuto molto di più di ciò che sono riuscito a dare ai ragazzi.

Ogni esordio, ogni partita la vivevo con loro, gioivo per una bella prestazione, ho sempre cercato di analizzare l'errore senza mai colpevolizzare, anzi se c'era un errore mi sentivo responsabile per quello che non ero riuscito a trasmettere, quel dettaglio che poteva rendere migliore la prestazione, quindi ragazzi se nel tempo sono migliorato è anche e sopratutto, grazie a voi.

Negli anni ho allenato tantissimi portierini poi diventati adulti è stato bello vederli crescere , alcuni hanno fatto benissimo, altri bene, altri ormai sono padri di famiglia. Ho l'orgoglio di aver fatto esordire tantissimi ragazzi in prima squadra e ancor di più di aver permesso al Ceriale calcio di non aver quasi mai dovuto prendere portieri da altre società per la prima squadra. Di tutto ciò è anche merito della società Ceriale per avermi dato modo di esprimere la mia metodologia di allenamento. Grazie al Ceriale progetto calcio, a tutti i dirigenti a tutti gli allenatori con cui ho collaborato nel settore giovanile e nella prima squadra. Grazie grazie grazie!