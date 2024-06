Calcio, Tornei Estivi. Subito una partenza alla grande per il Terzo Trofeo Città di Albenga (FOTO e VIDEO)

La concomitanza della finale di Champions League non ha frenato l'entusiasmo per il via del Terzo Trofeo Città di Albenga.

La manifestazione ingauna, tutta dedicata al calcio a 7, ha infatti subito raggiunto il primo "sold out" sulle tribune, dedicando in contemporanea ampio spazio alle società che maggiormente si sono contraddistinte nell'ultima stagione sportiva con la vittoria nei rispettivi campionati.

Ovviamente non sono mancati i protagonisti all'interno del rettangolo verde, con tante firme d'autore nelle prime tre gare disputate sul terreno del "Sacro Cuore".

GIRONE A

Ferrara Costruzioni - Sport Ancash 9-3

Marcatori: Anich 3, Auteri 2, Metalla 3, D. Puddu - Modesti, Osinaga, Pala

GIRONE B

Autodemolizione Metalcar - Fa Fumme 5-8

Marcatori: Ferlaino 2, Mozzillo 2, Rimassa - Ancona 2, Calarco 2, Garofalo 2, Autogol 2

GIRONE D

Autofficina Perrier / Macelleria Scola - Hair Style Academy / Inso Impianti 2-6

Marcatori: Negroni, Vignola - Ga. Insolito, Gi Insolito 5