Prima cena sociale per il Genoa Club Riviera delle Palme, ospiti Vitor Vitinha e Lorenzo Venturino (FOTOGALLERY)

Vecchi ricordi, aneddoti, la gioia del presente e la speranza nel futuro hanno accomunato tre generazioni, se non addirittura quattro, di genoani nella serata con la quale il Genoa Club "Riviera delle Palme - G. Magni & G. Monge" ha ufficialmente avuto la sua inaugurazione.

Dopo il "battesimo" dello striscione allo stadio in occasione di Genoa-Milan, l'evento di ieri ha segnato una nuova tappa per la nostra grande famiglia rossoblù che ha avuto l'onore e il piacere di ospitare i calciatori Vitinha e Venturino, presente e futuro del Grifone, con la gradita sorpresa della visita del mister della formazione Primavera Jacopo Sbravati.

"Un ringraziamento alla società Genoa e ai calciatori per la disponibilità e la simpatia dimostrate - ha dichiarato il direttivo - al coordinamento dell'Associazione Club Genoani per la compagnia e il supporto organizzativo, la rappresentanza storica della Nord con Dario Bianchi in testa, allo staff del ristorante "Baquito" per la squisita accoglienza, alla pasticceria "La Genuina" per la splendida torta, a "Olio Salvo" per gli omaggi ai giocatori e soprattutto a voi che ci siete stati e avete reso questa serata memorabile nella storia del nostro club, con l'augurio che possa essere la prima di tante altre"

