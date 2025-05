Calcio. Legino. Carella e Tobia spengono le voci: "Avanti con continuità"

Tra aprile e maggio si sono segnalati avvistamenti per Fabio Tobia qua e là per la Liguria (e non solo).

Tutto ciò ha portato ad alimentare le voci su una possibile partenza dal Legino, ma sia il presidente Carella che lo stesso tecnico hanno allontanato questo tipo di ipotesi.

"Da parte mia - ha spiegato il presidente - ho sempre sostenuto e sempre sosterrò chi dovrà rappresentare la mia continuità, Ormai ho 75 anni, è tempo di fare largo ai giovani".

Sulla stessa linea d'onda mister Tobia.

"Penso ci siano tutte le condizioni per dare continuità a quanto abbiamo costruito negli ultimi anni. Abbiamo dato stabilità a una realtà come Legino, con un budget limitato, lanciando in poco più di una decade più di ottanta giovani.

Il mio futuro lontano dal Ruffinengo? A meno che non arrivino offerte clamorose, tipo Real Madrid! Scherzi a parte, anche io ho sentito un sacco di voci riguardanti il sottoscritto, alcune veramente fantasiose..."