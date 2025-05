Calcio, Prima Categoria. Nessun obbligo per gli "under". Il Cr Liguria: "Puntiamo a valorizzare le Under 21"

Era attesa in queste settimane la decisione definitiva del Consiglio Regionale del Comitato Ligure della LND sul possibile inserimento di obblighi under nel prossimo campionato di Prima Categoria.

I vertici regionali hanno optato per non imporre nessuna obbligatorietà al riguardo nella stagione 2025/26.

A spiegarne le motivazioni è stato lo stesso CR Liguria:

"La suddetta decisione deve essere intesa nell’ottica di voler valorizzare maggiormente l’attività “Under 21”, se possibile organizzandola in gironi alla stessa esclusivamente dedicati o, in alternativa, diffondendo per quanto possibile l’iscrizione delle squadre sul territorio nell’ottica della loro partecipazione ai Campionati di Terza/Seconda Categoria".