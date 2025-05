Calcio. Mallare: è ufficiale il nome del nuovo ds, sarà Marco Fiori

La nota rossoblu:

"Il Mallare Calcio comunica di aver affidato la direzione sportiva a Marco Fiori, già al lavoro per identificare il nuovo mister e per allestire la rosa per la prossima stagione sportiva.

Ringraziamo Marco per l'impegno mostrato in questi due anni sulla panchina rosso-blu e gli auguriamo importati risultati anche in questo nuovo ruolo all'interno dell'area tecnica della nostra società.

Inoltre, ringraziamo Alex Bossolasco per i due anni passati insieme e gli auguriamo i migliori successi personali e sportivi".