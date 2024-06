Calcio. Ufficiale, l'Andora riparte da mister Fabio Ghigliazza

La nota biancoblu:

L'A.C. Andora comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della 1° Squadra per la stagione 2024/25 a Fabio Ghigliazza.

Per lui si tratta di un ritorno coi nostri colori avendo allenato prima nel nostro settore giovanile per diverse stagioni e successivamente la nostra 1° Squadra nella stagione 2016/17 e successivamente nelle stagioni 2018/19 (raggiungendo la promozione in 1° Categoria) e 2019/20 oltre ad aver guidato tra le altre Ceriale e Baia Alassio in Promozione.

Tutta la società è lieta di dare a Fabio un caloroso bentornato augurandogli buon lavoro.