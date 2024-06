Calcio. Vincenzo Sgambato segue mister Agostini al Pontedera, l'ex tecnico del Finale sbarca in Lega Pro

Il buon lavoro svolto alla guida del Genoa Primavera nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, ha inevitabilmente acceso i riflettori sul lavoro svolto in rossoblu da mister Alessandro Agostini e dal vice Vincenzo Sgambato. L'ex difensore e tecnico del Finale, ha rinnovato il connubio con Agostini anche per la nuova avventura in Lega Pro, alla guida del Pontedera.

Poco fa la società granata ha infatti annunciato il buon esito dell'operazione:

L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Alessandro Agostini, il quale si lega al Club granata fino al 30 giugno 2025.

Nato a Vinci il 23 luglio 1979, Agostini conta una lunga carriera da calciatore, nella quale ha totalizzato ben 337 presenze in Serie A, vestendo le maglie di Fiorentina, Empoli, Cagliari e Hellas Verona.

Nel 2016 inizia la sua carriera da allenatore nel Settore Giovanile del Cagliari. Dal 2018 al 2020 ricopre il ruolo di secondo di Massimiliano Canzi nella Primavera sarda, prima di diventare il “titolare” della panchina nel biennio 2020-2022.

Nel maggio 2022 subentra a Walter Mazzarri alla conduzione della Prima Squadra cagliaritana per le ultime tre gare della Serie A 2021/22.

Nelle ultime due stagioni, Agostini ha guidato il Genoa Primavera, conquistando la promozione in Primavera 1 e raggiungendo una comoda salvezza nella massima serie giovanile.

Mister Agostini sarà affiancato dall’allenatore in seconda Vincenzo Sgambato, ex calciatore e già suo vice nelle ultime due annate al Genoa Primavera.