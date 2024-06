Calcio, Plodio. Bagnasco rilancia subito: "Il gruppo storico rimane, puntiamo all'immediata risalita in Prima Categoria"

La possibilità che il Plodio potesse ripartire dalla Prima Categoria, complici le difficoltà poi rientrate della Letimbro, era circolata tra gli addetti ai lavori, ma in Val Bormida resta comunque una forte volontà di riscatto, come conferma il dirigente dei biancoblu, Pierluca Bagnasco.

"La chance di ricominciare dalla Prima l'abbiamo coltivata per qualche giorno ma, preso atto della volontà della Letimbro di ripartire, ci siamo subito rimessi in moto per guardare con ambizione al prossimo campionato di Seconda Categoria. Lo zoccolo duro della rosa è pronto a ripartire e da parte della società c'è l'intenzione di allestire una rosa competitiva, che possa battagliare fin da subito per raggiungere la promozione".