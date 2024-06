Calcio, Rappresentativa Under 16: il Trentino chiama la Liguria per il Trofeo Eusalp, le convocazioni di mister Oddone

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Allievi Under 16” del Comitato Regionale Liguria alla Sesta Edizione del Torneo Internazionale “ EUSALP 2024 ”, organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 13 ed il 16 giugno 2024 nelle Valli Giudicarie e Rendena in Trentino, sono convocati per il giorno mercoledì 12 giugno 2024 alle ore 9.15, presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, i sottoelencati calciatori:





Arci Pianazze

Menini Davide

Canaletto Sepor

Bastianelli Flavio – Ceccolini Jacopo – Ditillo Luigi – Traversone Edoardo – Temani Riccardo

Celle Varazze F.B.C.

Bovio Filippo

Città di Savona

Burchi Alberto – Covelli Ruggiero

Football Genova Calcio

Guarnieri Leonardo – Ottonello Nicolò – Sodini Matteo

Golfoparadisoproreccoc.A.

Cannella Gabriele

Lavagnese 1919

Gallo Filippo

Sanremese Calcio Srl

Burlandi Alessandro – Fareri Emanuele

Vado

Bonanni Cristian – Canepa Edoardo – Porta Luca – Prina Sebastiano





Dirigenti Responsabili Rappresentative: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Dirigente Ferrando Giuseppe

Allenatore: Oddone Dario

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio