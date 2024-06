Calcio, Playoff di Prima Categoria. Il Città di Savona chiude con l'ennesima sconfitta, il Panchina passa 2-1 all' Olmo Ferro

CITTA' DI SAVONA - PANCHINA 1-2 (24' Rizzo - 3' Raffo, 49' Massa)

49' FINISCE QUA! LA VITTTORIA AI LEVANTINI

47' Castiiglia ci prova, Rosciglioni chiude sul suo palo!

39' spazio per i 2008 Covelli e Castiglia nel Città di Savona

34' poco più di 10 minuti alla fine

25' Palumbo ha la palla buona per riequilibrare i conti, controllo però poco preciso a pochi passi da Rosciglioni

19' si va da una parte all'altra del ccampo con grande facilità. Bella torsione di Turcato, alza in corner Bova

18' Palumbo a terra in area, Porzio fa correre ad ampi gesti. Sul proseguimento dell'azione colpo di testa impreciso di Ndiaye

17' Barletta - Carluccio, primo cambio ospite

16' in campo anche Brazzino per Panuccio

14' nel frattempo è entrato Palumbo al posto di Doci

12' Fancellu raccorda a destra per andare poi al cross, si rifugia in corner la retroguardia ospite

6' Sbanda la difesa biancoblu, Raffa elude il fuorigioco e si invola verso Bova. Il portiere resta in piedi fino all'ultimo forzando il numero 4 ad aprire troppo il piattone rispetto allo specchio della porta

4' MASSA! PANCHINA IN VANTAGGIO! TOCCO SOTTOMISURA A POCHI PASSI DA BOVA, VERDI DI NUOVO AVANTI!

3' anche in questo caso si parte in ritardo per rispettare la contemporaneità con Superba - Brugnato.

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

44' punizione dal limite per i biancoblu, Barone tocca per Cherkez che restituisce la sfera all'ex giocatore del Soccer borghetto, destro sul primo palo fuori di un palmo

40' alzano i decibel i tifosi del Savona: "Meritiamo di più!"

38' mancino in corsa di Picasso, bravo Bova ad allungarsi

30' Citta' di Savona in campo con il 4-2-3-1: Cherkez e Barone in mediana, Doci, Panucci e Romano alle spalle di Ndiaye

26' Romano, destro di controbalzo, alto un paio di metri

24' IL PAREGGIO DEL CITTA' DI SAVONA! MEZZO COLLO ESTERNO DI RIZZO A FIL DI PALO, ROSCIGLIONI NON ACCENNA NEMMENO ALLA PARATA

16' tentativo in prima battuta di Romano, Rosciglioni respinge con qualche imbarazzo di troppo. Poco dopo ci prova anche Apicella, direttamente sul fondo

8' clima surreale in casa biancoblu. Biffi è seduto in panchina senza dare indicazioni, sono gli ultimi minuti con gli striscioni per il tecnico

7' occasione per i gialloblu, mischia in area, si allunga Rosciglioni

3' PANCHINA IN VANTAGGIO! Destro secco di Massa che incoccia sul palo, Raffo è il più svelto e in solitudine infila Bova

1' si parte, con 4 minuti di ritardo

la gara inizierà in ritardo, si aspetta la contemporaneità con Superba - Brugnato

PRIMO TEMPO

CITTA' DI SAVONA. Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Cherkez, Barone, Romano, Rizzo, Doci, Panucci, Ndiaye.

A disposizione: Siri, Brazzino, Calcagno, Castiglia, Covelli, Palumbo, Rapetti, Matarozzo, Beani.

Allenatore: Biffi

PANCHINA: Rosciglioni, Marcone, Barletta, Raffo, Cogozzo, Bacigalupo, Massa, Picasso, Chiggeri, Turcato, Busi.

A disposizione: Rolandelli, Semenza, Daidone, Coscioli, Callegari, Ferlini, Carluccio, De Vincenzi, Monteverde.

Allenatore: Nobile.

Arbitro: Porzio di Genova