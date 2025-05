Calcio, Prima Categoria. Baia Alassio - Ospedaletti, tutto in 90 minuti! La webcronaca dello spareggio (LIVE)

BAIA ALASSIO - OSPEDALETTI 0-0



44' giallo anche per Di Mari

43' il primo giallo è per Ambesi, intervento a palla lontana su Vinci

42' break Ospedaletti, Schillaci riesce a penetrare in area, provvidenziale la chiusura di Combi

37' trovare un aggettivo positivo per questa partita è un'impresa, non se ne può fare però una colpa a entrambe le squadre data la posta in palio

33' taglia il campo Grifo per l'inserimento di Zito, controllo di petto complesso, blocca Pampararo

26' poco da segnalare in questi minuti, ora c'è un cross di Simone Vinci smanacciato da Bazzoli

23' smorza la tensione mister Luccisano a bordo campo. Il tecnico orange ha il piumino d'ordinanza nonostante il sole a picco: "E' un portafortuna..."

21' forza Paltrinieri dalla distanza, siamo ai 22 metri, battuta alta

16' El Kamli dal limite, il tiro schiacciato si trasforma in un assist involontario, non sfruttato però a dovere dagli orange

12' manovra l'Ospedaletti, Sartori prova la battuta da posizione favorevole, mura la difesa alassina

8' ritmi subito esasperati su entrambi i fronti, ma era nelle attese

5' grande afflusso ad Andora, tanta gente in piedi al Marco Polo

2' il primo tiro verso la porta è della Baia, Bazzoli blocca centrale

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO: Pampararo, Vinci, Odasso, Combi, Barison, Negroni, Tomao, Gibilaro, Di Mari, Sacco, Paltrinieri.

A disposizione: Tornago, Sufali, Michero, Fumagalli, Cannizzaro, Abate, Mehmetaj, Carofiglio, Maxena.

Allenatore: Sardo



OSPEDALETTI: Bazzoli, Cordi, Cianci, Russo, Ambesi, Saih, El Kamli, Sartori, Zito, Grifo, Schillaci.

A disposizione: Calcina, Molinari, Colucci, Barbagallo, Bacciarelli, Cascone, Cosenza, Siberie, Angeli.

Allenatore: Luccisano



Arbitro: Di Maria di Chiavari