Calcio, Promozione. Comincia lo scatto salvezza: Finale e Ventimiglia, si riparte dai play-out (LIVE)

FINALE-VENTIMIGLIA 1-0 (42' Trevisano)

45'+1' cross a rientrare dalla destra di Berruti, Ballone libera e chiude qui la prima frazione.

45' palla lunga addomesticata da Halaj, che in girata poi manda altissimo. Ci sarà ancora 1' di recupero.

42' FINALE IN VANTAGGIO! Cross di Brollo dalla sinistra, Trevisano trova prima la gran parata di Haderbache ma poi non sbaglia il tap in.

37' fase di possesso prolungato per il Ventimiglia, il Finale fatica a salire in maniera organica.

33' scontro tra Gambacorta e Arzarello, ha la meglio Rea che prova il tiro cross, Taku libera. Sull'angolo Gambacorta di testa va alto.

30' scivola Ballone, si spiana la strada per il tiro di Ala che però è centrale.

27' sempre pericoloso da piazzato il Finale, in tre sfiorano la deviazione ma la palla sfila fuori.

26' Haderbache stende Halaj fuori dall'area, cartellino giallo per l'estremo difensore ventimigliese con la palla che andava verso la bandierina.

24' prova a tenere il Ventimiglia nella sua area il Finale, doppio corner che si risolve con la testata fuori di un soffio di Halaj.

22' cambia qualcosa mister Massullo passando al 4-3-3 con Aretuso mezzala.

20' ci prova direttamente Halaj dai 30 metri circa su punizione, Haderbache blocca.

18' squadra di casa non impeccabile in fase difensiva, provano a sfruttare un'imprecisione Sparma e Aretuso, ma il tiro di quest'ultimo è fiacco.

12' pericolosissimo in verticale il Ventimiglia, Scalvini ipnotizza Sparma in uscita e salva il Finale. Resta a terra poi il portiere giallorosso.

11' colpo di testa in girata di Brollo sull'angolo, palla che si impenna troppo.

10' rischia di diventare un tiro in porta il lancio lungo di Ballone, Haderbache si salva in corner.

7' ancora Sparma trova la conclusione nel cuore dell'area sugli sviluppi del corner, Ballone col corpo respinge.

4' risponde la squadra frontaliera, Sparma sciupa a tu per tu con Scalvini l'assist di Gambacorta. Finale che lamenta a gran voce un fallo del centravanti granata nell'avvio di azione.

1' subito aggressiva la squadra di Delfino, colpo di testa di Trevisano da buona posizione, palla alta di un soffio!

1' Finale in campo con la divisa bianca, Ventimiglia in completo granata, si parte!

PRIMO TEMPO



Queste le scelte dei due tecnici.

FINALE (4-3-3): Scalvini; Caligaris, Arzarello, Taku, V. Brollo; Dagnino, Ballone, Bertozzi; Nazarenko, Halaj, Trevisano.

A disposizione: Martinetti; Pastorino, Belvedere, Cafarotti, G. Brollo, Palumbo, Renda, Risso, Mallarino.

Allenatore: G. Delfino

VENTIMIGLIA (4-2-3-1): Haderbache; Berruti, Zampella, Ierace, Addiego; Ala, Cassini; Aretuso, Sparma, Rea; Gambacorta.

A disposizione: Fiorini; Pianese, Giglio, Bastita, Verardi, Bertone, Bacigaluppi, Madafferi, Romeo.

Allenatore: G. Massullo

Arbitro: S. Marchetti di Chiavari

Assistenti: M. Bernardini di Genova - A. Bordone di Chiavari



Un campionato vissuto quasi a braccetto con la squadra di Massullo per largo tempo davanti e i ragazzi già di Brignoli e di Scalia e quindi ora di Delfino che si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti.

Eppure, per Finale e Ventimiglia da oggi comincia una settimana dove tutto si azzera, quel che è stato conta solamente per il risultato finale della somma della sfida odierna al "Borel" e di quella tra una settimana nell'impianto dei frontalieri, avvantaggiati dalla classifica finale e che, al 180', potranno anche contare sul pareggio nella somma dei gol delle due sfide.