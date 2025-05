Calcio. Serie D, al via i playoff che valgono solo per l'onore: la webcronaca diretta di Vado-Gozzano (LIVE)

VADO - GOZZANO 1-0 (43' Ori aut.)

Squadre al riposo con il Vado avanti 1-0 sul Gozzano, tra poco il racconto della ripresa

45' punizione per il Gozzano al limite del lato corto dell'area di rigore, tiro cross di Salducco che sbatte contro il muro vadese

43' IL VANTAGGIO DEL VADO! Azione straripante a sinistra di Abonckelet che porta a spasso tre avversari, traversone rasoterra deviato in porta da un difensore del Gozzano, probabilmente Ori. 1-0 al "Chittolina"

36' Sangiorgio carica il destro dalla lunetta dei sedici metri, Bellocci respinge con i pugni

33' e il Gozzano si divora un contropiede tre conto uno, Salducco riceve palla a destra mancando però il passaggio di prima al centro, l'esterno piemontese calcia poi con il sinistro spedendo a lato della porta difesa da Bellocci

31' l'attaccante albanese tenta la soluzione da fuori, sinistro che si impenna finendo oltre la recinzione che delimita il campo, volenteroso ma impreciso il numero diciannove rossoblu

30' punizione ad uscire sempre di Capra, ci prova di testa Merkaj che manda sopra la traversa

27' cross dalla sinistra di Capra a cercare Donaggio, che colpisce il pallone praticamente con il petto senza riuscire a indirizzare verso lo specchio

22' si va a fiammate in questo primo quarto di gara, traversone pericoloso di Monteleone che attraversa tutta l'area di rigore, ci prova poi in diagonale Salducco che porta a casa un tiro dalla bandierina

19' recupero palla dei liguri che affondano poi al centro con Donaggio, destro da fuori troppo masticato che non crea problemi alla porta piemontese

17' Capra in verticale a cercare lo scatto di un compagno che non c'è, raccoglie Aiolfi

13' ancora rossoblu pericolosissimi, diagonale di Capra deviato con la punta dei guantoni da Aiolfi, Donaggio calcia poi da posizione quasi impossibile trovando ancora la mani del portiere piemontese e l'esterno della rete

12' azione nello stretto da parte del Vado, sinistro di Merkaj ribattuto dalla difesa del Gozzano

9' piemontesi ancora pericolosi con il traversone di Montesano, Venneri in area se la cava con mestiere sbilanciando un avversario, proteste di Lunardon che invocava il penalty, tutto regolare per Zini di Udine

5' ci prova da fuori Sangiorgio, sinistro potente che finisce a lato della porta difesa da Bellocci

2' i padroni di casa si divorano subito il vantaggio: Pisanu apre a destra per Capra, pallone in mezzo per Merkaj che, tutto solo davanti ad Aiolfi, colpisce con l'esterno spedendo clamorosamente a lato

1' si parte! Vado in tenuta rossoblu, completo verde per il Gozzano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Cottarelli, Venneri, Montesano, Michelucci; Abonckelet, Pisanu, Foglio; Capra; Merkaj, Donaggio. A disposizione : Sattanino, Monteverde, Picone, Vita, Mameli, Ndianefo, Corengia, Troiano, Prisco. Allenatore : Boisfer

GOZZANO: Aiolfi; Ori, Dalmasso, Di Giovanni; Monteleone, Pennati, Carollo, Bianchi; Salducco, Sangiorgio; Lischetti. A disposizione : Ravarelli, Gemelli, Pavesi, Pigato, Lattari, Fragomeni, Hoxha, Ahayaoui, Areco. Allenatore : Lunardon

Arbitro: Zini di Udine

Assistenti: Caricati di Conegliano - Colitti di Cinisello Balsamo

Quarto ufficiale: Balducci di Empoli