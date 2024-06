Calcio. La Genova Calcio conferma mister Maisano, nello staff tecnico entra Paolo Mazzocchi

Lโ€™๐€๐’๐ƒ ๐†๐„๐๐Ž๐•๐€ ๐‚๐€๐‹๐‚๐ˆ๐Ž, รจ lieta di annunciare la composizione dello ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ณ๐—ณ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฆ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ, che con orgoglio e fiducia affronterร - nella stagione 2024/2025 - il massimo campionato regionale di Eccellenza per il dodicesimo anno consecutivo.

Per il quinto campionato di fila (il nono in totale compresa l'esperienza dal 2013 al 2017) alla ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ci sarร ๐—š๐—œ๐—จ๐—ฆ๐—˜๐—ฃ๐—ฃ๐—˜ ๐— ๐—”๐—œ๐—ฆ๐—”๐—ก๐—ข, un punto di riferimento per tutta il movimento biancorosso.

Entra nello staff tecnico di mister Maisano โ€“ con il ruolo di ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ โ€“ un allenatore di grande rilevanza ed esperienza come ๐—ฃ๐—”๐—ข๐—Ÿ๐—ข ๐— ๐—”๐—ญ๐—ญ๐—ข๐—–๐—–๐—›๐—œ, ex tra le altre in Eccellenza e Promozione di Ligorna, Molassana, Baiardo, Cogoleto, Voltrese, Fontanabuona e lo scorso anno allโ€™Anpi Casassa.

Il ruolo di ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ, sarร sempre ricoperto da ๐——๐—จ๐—œ๐—Ÿ๐—œ๐—ข ๐— ๐—ข๐—ก๐—ง๐—œ๐—š๐—ก๐—”๐—ก๐—œ, una delle figure piรน importanti e di esperienza del movimento calcistico regionale.

Come nella scorsa stagione per lโ€™importante incarico di ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฐ๐—ต ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐˜ la Genova Calcio si affiderร alla professionalitร e competenza di ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—”๐—ก๐—ข ๐— ๐—ข๐—ก๐—ง๐—œ.

A completare lo staff tecnico ci sarร un preparatore atletico professionista di valore assoluto, giร individuato, che con grande soddisfazione verrร annunciato nelle prossime settimane.ย

A mister Maisano e a tutto lo staff tecnico un augurio di buon lavoro da parte di tutta la Genova Calcio.ย

Nei prossimi giorni verrร resa nota anche la composizione dello staff sanitario ย della Prima Squadra,nonchรฉ le importanti conferme dei giocatori a cui dal 1ยฐ Luglio si aggiungeranno altri nuovi arrivi di valore per disputare con fiducia il campionato di Eccellenza.ย