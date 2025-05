Finale, che sudata contro il Cella, ora sotto coi play out. Delfino: "Ritrovata compattezza. Ventimiglia? Guai pensare sia in discesa"

Una vittoria sofferta, tutt’altro che scontata, quella contro il Cella per il Finale che, col 2-1 imposto sui genovesi al "Borel", ha scacciato l'incubo della retrocessione diretta rimandando ogni discorso ai play out.

Mister Giancarlo Delfino lo sa bene e a fine gara non risparmia i complimenti ai suoi ragazzi, sottolineandone impegno e carattere nonostante qualche difficoltà emersa soprattutto quando il risultato sembrava in ghiaccio a favore.

Dare continuità ai progressi registrati dal tecnico in questo ultimo mese scarso di lavoro, partendo da compattezza e spirito di gruppo ritrovati, è l'obbiettivo in vista del doppio confronto col Ventimiglia, nel quale il Finale dovrà ripartire da zero, con la consapevolezza che ogni partita fa storia a sé, nonostante gli ultimi tre precedenti vittoriosi in stagione proprio contro i frontalieri, e contando anche sul sostegno del pubblico del “Borel”.