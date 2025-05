Calcio. Spotornese, Cosentino mette nel mirino i playout: “Bravi a guadagnarci questa possibilità, un mese e mezzo fa sembrava un’utopia”

La Spotornese chiude la stagione regolare del girone B di Prima Categoria con una sconfitta casalinga contro il Masone (1-3), e ora dovrà affrontare i playout per difendere la categoria. Il direttore sportivo Andrea Cosentino, al termine dell'ultima gara, ha analizzato il percorso della squadra e le prospettive in vista dello spareggio salvezza.

“Siamo stati bravi vincendo le ultime tre partite a guadagnarci la possibilità di fare questo playout, che un mese e mezzo fa sembrava un’utopia - le parole del ds - Obiettivamente la salvezza diretta era difficile: primo per gli incastri che si sarebbero dovuti verificare, poi soprattutto perché il Masone è una grande squadra, una squadra di un’altra categoria. Quindi sarebbe stato molto complicato oggi. Adesso ci andiamo a giocare questo playout e vediamo come va”.

Sulla gara contro il Masone, Cosentino riconosce la superiorità dell’avversario, sottolineando quanto margine d’errore sia ridotto contro squadre di quel livello: “Sono partite, queste contro queste squadre e questi giocatori, dove non devi sbagliare praticamente nulla, perché poi al primo errore ti castigano. Ripeto, loro sono una grande squadra, hanno fatto un grande campionato e senza il Savona probabilmente l’avrebbero vinto loro, perché secondo me sono la squadra più forte delle prime. Quindi quando sbagli, quando non sei concentrato contro queste squadre qui, paghi. Ci sta, fa niente. Ripeto, oggi era molto difficile poter fare di più”.