Calcio, al Ligorna la Coppa Disciplina della Serie D: la squadra genovese è la più corretta tra le 168 della quarta serie

Al termine della stagione sportiva 2024/25 il Ligorna si è aggiudicato il primo posto su 168 società di Serie D nella Coppa Disciplina, ranking istituito dalla Lega Nazionale Dilettanti che certifica il fair play e il corretto comportamento dei club, dei dirigenti, dei calciatori e dello staff tecnico delle squadre di Serie D durante l’intero arco del campionato.

Un successo che rappresenta il coronamento di un percorso avviato due stagioni fa, con l’inserimento di figure professionali dedicate alla cura dei rapporti istituzionali e del comportamento sul terreno di gioco. A essere premiato quest’anno è stato in particolare il lavoro di Massimiliano Sirchia, Referee Manager del Ligorna ed ex direttore di gara, che ha saputo portare all’interno del club la propria esperienza e sensibilità sul tema, in sinergia con la dirigenza.

«Questo riconoscimento ci rende orgogliosi», dichiara Alberto Saracco, Presidente del Ligorna, «perché testimonia la serietà con cui affrontiamo ogni aspetto della nostra attività, dentro e fuori dal campo. La Coppa Disciplina è un premio che parla dei nostri valori e delle persone che ogni giorno lavorano con passione e responsabilità all’interno del Ligorna».

«Sono felice che il nostro impegno sia stato riconosciuto», commenta Massimiliano Sirchia, Referee Manager del Ligorna. «Lavorare su questi aspetti significa costruire una cultura sportiva che va oltre il risultato e che punta a lasciare qualcosa di positivo anche sul piano umano. Ci tengo a ringraziare il Presidente ed il Direttore, per aver creduto ed investito nella mia figura, sono ancora poche le società a farlo ma alla fine i risultati ci sono. Ringrazio la dirigenza tutta, lo staff tecnico e i giocatori per il lavoro che abbiamo svolto quest’anno. Questo primo posto è merito di tutti all’interno della nostra società».