Calciomercato. Cengio forza sette con Caruso, Zizzini, Canaparo, Gilardo, Volga, Montano e Negro

L'arrivo di mister Loris Chiarlone in panchina lasciava presupporre la volontà da parte del Cengio di allestire una formazione competitiva che potesse proseguire il percorso di crescita delle ultime stagioni.

Per l'ex tecnico della Carcarese sono davvero molti i volti conosciuti già nell'esperienza in biancorosso, partendo dall'attaccante Samuele Caruso per arrivare a un gruppo di centrocampisti d'alta qualità come Marco Zizzini, Luca Canaparo e Lorenzo Volga.

Dal Millesimo ecco il dutitle terzino Fabrizio Negro, mentre rientra in Val Bormida il difensore centrale Rodric Gillardo, reduce dall'esperienza con l'Atletico Acqui.

A completare il parco portieri ecco Francesco Montano, ex Mallare e Altarese.

Insomma una buona iniezione di qualità, amicizia e anche esperienza, per una società, come quella granata, che vuole continuare stupire.