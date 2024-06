Calciomercato. Anche la Lavagnese sonda Totaro. Il vicepresidente Ferrara: "Giusto non tarpare le ali a Edoardo"

Tanti club di Serie D hanno messo nel mirino Edoardo Totaro, l'attaccante della San Francesco Loano che, a suon di gol (ben 24 nell'ultimo stagione) ha trascinato i rossoblu alla promozione in Eccellenza.

Oltre ai club ponentini, anche la Lavagnese sembra aver messo gli occhi sulla punta classe 2004, un'indiscrezione confermata dal vicepresidente Andrea Ferrara:

"E' vero, siamo stati contattati dalla società bianconera, pronta a chiedere informazioni su Edoardo. Non è il primo club di Serie D a farsi avanti e, pur con dispiacere non possiamo non essere pronti a confrontarci con i club di quarta serie. Privarci di un giocatore delle sue qualità non sarebbe affatto semplice - continua Ferrara - ma al contempo non possiamo impedire a un ragazzo del 2004 di potersi confrontare con il mondo del semiprofessionismo. Vediamo cosa racconteranno i prossimi giorni, mancano infatti ancora due settimane all'apertura delle liste di trasferimento"