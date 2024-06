Calciomercato. Restyling Andora in attacco, sul taccuino Carballo, Perrier e Nardi

Il presidente Aga, nell'intervista ponte tra la stagione appena conclusa e quella in rampa di lancio, aveva lasciato intendere novità sostanziali a livello di organico, per provare ad alzare ulteriormente l'asticella dell'Andora.

I rumor di questi giorni sembrano però concentrarsi sull'intero fronte offensivo.

Partendo dalla zona centrale i due nomi più gettonati sono quelli del "Tota" Carballo, arrivato in Italia in concomitanza con la promozione dell'Albissola in Serie C, per poi vestire le casacche di Albenga e Vadino, e di Simone Perrier, autore di 13 reti nell'ultimo campionato con la maglia della Baia Alassio Auxilium.

Ai biancoblu di mister Ghigliazza piace anche Carlo Nardi, esterno d'attacco classe 2002 scuola Albenga, nelle ultime tre stagioni al Pontelungo.