Calcio, Albenga. Già chiuse alcune operazioni in ingresso, ma il cruccio dei tifosi resta il futuro del Settore Giovanile

E' apparso ieri sui profili social dell'Albenga un caschetto arancione da cantiere con il logo della società, a ribadire quanto, in questo momento, la dirigenza bianconera sia al lavoro, dopo l'annuncio di mister Mariotti, per allestire la rosa che dovrà misurarsi con il prossimo girone A di Serie D.

Tifosi e amministrazione aspettano un primo contatto con i nuovi vertici societari, ma, secondo quando filtra dall'Annibale Riva, la composizione del nuovo organico sarebbe a buon punto, con una fetta importante dei pregressi della stagione appena conclusa già saldata ai giocatori.

Il cruccio dei sostenitori bianconeri resta però in questi giorni il futuro del Settore Giovanile: ai tecnici del vivaio non sono ancora arrivati riscontri sui programmi del club, tanto che una riduzione del numero delle leve potrebbe non delinearsi come un'ipotesi, con l'opera di ristrutturazione e le relative energie economiche al momento potenzialmente concentrate in ottica Prima Squadra.

Un aspetto che sta facendo storcere il naso a non pochi supporter, dato che il vivaio dell'Albenga ha storicamente rappresentato il catalizzatore dell'intero movimento giovanile del comprensorio inguano.

Dal primo di luglio, con l'apertura ufficiale da parte della LND della nuova stagione, i condizionali verranno meno e un canale di confronto diretto tra la città e la nuova dirigenza dovrà essere inevitabilmente aperto.