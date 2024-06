Calcio, Prima Categoria. Chiuso il colpo Laudando per l'attacco dell'Altarese

È esplosa la prima bomba di mercato dell'Altarese. Il forte centravanti classe 1990 Gaetano Laudando, reduce dall'esperienza a Bragno in Promozione, cede alle lusinghe giallorosse e si unisce alla compagine di Altare dei due Tecnici Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino.

Bomber di comprovata fama, ritorna in una squadra dove aveva già ben figurato anni fa.

Il primo goal in prima squadra lo fece nel 2007 in una Derby di promozione Cairese - Bragno e in porta nei biancoverdi c'era l'attuale DS dell'Altarese Jacopo Provato, nonché prossimo compagno di squadra.

Si ringrazia il Bragno nella persona di Massimo Mignone per la riuscita dell'operazione.