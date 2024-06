Calciomercato. La prima riconferma del Legino è Roberto Semperboni

La nota del Legino:

La società annuncia di aver trovato l'accordo con il difensore Roberto Semperboni per un rinnovo fino a giugno 2025, il record man di presenze in maglia verdeblu è la prima riconferma annunciata per la prossima stagione di promozione.

£Non mi piace essere sentimentale, scherzi a parte, credo sia chiaro il motivo per cui dopo tanti anni, non mi sia mai passato in testa di andare via; Legino è come una seconda famiglia, con la quale sono cresciuto e migliorato. I colori verde blu, ormai fanno parte di me. Non mi vedrei da nessuna altra parte".