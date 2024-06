Football Americano. Un miracolo lungo sei secondi, i Pirates battono Modena e accedono al Silver Bowl

Puoi passare anni a guardare partite di football americano senza mai assistere con i propri occhi a quello che è accaduto negli ultimi 6 secondi di Pirates 1984 – Hogs Vipers Modena.

Ma partiamo dall’inizio. Pronti via e in 2 drive offensivi i Pirates in tenuta “full blue” sono già in vantaggio di 2 possessi grazie ai 2 TD pass di QB Federico Burato il quale prima lancia per Filippo Fiammenghi (per lui 2 TD pass) direttamente in endzone Vipers, e subito dopo pesca Giacomo Querzola in versione WR che tutto solo entra in endzone avversaria per il suo quarto TD stagionale.

Ritmi elevati dei liguri ma coach Mauro Solmi piano piano e con esperienza sistema una difesa entrata in campo e subito assalita brutalmente dai padroni di casa, e che a poco a poco fa diventare i drive offensivi dei padroni di casa sempre più corti e sempre più sterili.

Il secondo quarto ha da registrare solo un field goal di Chiriac dei Hogs Vipers che toglie lo zero dal tabellone e il secondo tempo, che si preannuncia una vera guerra senza quartiere, inizia subito con 2 infortuni per il reparto airline dei Pirates che rallentano ulteriormente il ritmo dei padroni di casa, i quali concedono drive lunghi a Modena.

Arriva così il primo touchdown Vipers siglato dal numero 17 Giustini che riapre una gara che già dava l’idea di aver cambiato copione in corso d’opera.

Per QB Emanuele Daino i target principali rimangono sempre Corradini ma soprattutto Minopoli (2TD pass a referto per lui) che creano scompiglio nella secondaria pirata.

Ecco in soccorso pirata il primo dei due “big play” dei liguri, i quali con la loro safety Stefano Raffaelli riportano un “2 point conversion” nella endzone Vipers. Sono quasi 80 le yards di corsa del numero 2 Pirates e il risultato a quel punto continua a sorridere alla franchigia di coach Giuso Delalba.

Da qui in poi sarà una pressione costante della offense emiliana, grazie ad una poca concentrazione nel passing game dei liguri i quali per parecchi minuti rimarranno segregati nelle proprie 20 yards finali, la tanto pericolosa red zone.

Il black wall pirata resiste ed argina i danni ma ancora QB Daino e il suo target 1 Luca Minopoli confezionano l’ennesimo TD pass da 13 yds direttamente in endzone pirata. Un altro field goal del preciso Chiriac porta a più 10 i modenesi, i quali saggiamente iniziano a giocare con il cronometro, evitando rischi inutili in attacco e correndo con l’onnipresente RB La Rocca.

Si percepisce che per raddrizzare una partita iniziata bene e continuata male per i Pirates serve cambiare qualcosa in corsa.

Sul filo del “two minutes warning” i Pirates trovano ossigeno con il secondo TD di Filippo Fiammenghi su preciso passaggio da 15 yds di Burato, e si ha la sensazione che la gara non sia affatto da archiviare. Mancano 2 minuti ma il bello del football americano è proprio questo. Quei 2 minuti possono diventare eterni e così accade.

Ci siamo finalmente, eccoci arrivati a quei famosi 6 secondi finali con il tabellone del Pirates field che segna 23-26 per gli ospiti.

Serve un’altra big play, e con più di 50 yds da divorare e pochi secondi a disposizione solo una “hail Mary” per l’appena entrato QB backup Buchi Radu e i 5 WR “full blue” in campo può cambiare l’esito finale della gara. Lo schieramento della offense ligure e la folta copertura della secondaria modenese indicano proprio che sarà quella l’ultima disperata intenzione da parte pirata.

Arriva così, dopo aver evitato un sack, la cannonata da 57 yds di QB Radu, cala il silenzio sugli spalti, nelle due sideline si trattiene il fiato mentre tutti gli occhi sono puntati sul pallone in aria che attraversa tutto il territorio emiliano, un difensore Vipers smanaccia la palla nell’intento di intercettare lo sferoide, che rimane rovinosamente in aria e che si trasforma nei più belli degli assist per il WR Pirates Baca Ugalde il quale incredulo si porta in endzone per il 29-26 finale.

Esplode il Pirates field che mai aveva smesso di credere nei propri beniamini in campo, esplode la festa in sideline nel coaching staff e nel front office che si gode la prima finale della lunga storia quarantennale dei Pirates 1984.

Nelle interviste del post partita qualche lacrima di gioia mista commozione per il risultato raggiunto appare sui volti stanchi ma felici del presidente Michele Giacchello, e del capo allenatore Giuso Delalba il quale dedica la vittoria alla moglie Elena ed ai suoi ragazzi che mai hanno mollato in questa lunga stagione fatta di vittorie e sacrificio.

Onore agli Hogs Vipers Modena, che escono tra gli applausi del Pirates field, i quali da “underdog” come spesso accade nel football americano, rischiano l’impresa di sbattere fuori i forti Pirates e di andare a giocarsi il gran ballo di Ravenna contro le Aquile Ferrara, che nella serata di sabato avevano battuto per 42-14 i forti Bengals Brescia a casa loro.

Un crescendo continuo, down dopo down che fa ben sperare per il futuro prossimo di Modena, ricco di giovani interessanti.

Per i Pirates 1984, dopo questo 29-26 ottenuto con il cuore, adesso testa e concentrazione per queste 2 settimane che li separano dal loro primo storico “Silver Bowl” che si terrà sabato 6 luglio presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna.

Saranno le 2 settimane più lunghe e veloci al tempo stesso che vivrà tutto il mondo Pirates, recuperando gli acciaccanti e lavorando ancora sul playbook, accompagnato come sempre dal fortunato main sponsor Natpower H che non conosce sconfitte, e che dirigerà le proprie vele verso nuovi lidi ancora inesplorati per i pirati, quelli del loro primo “gran ballo” finale.