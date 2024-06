Calciomercato, Imperia. Il primo rinnovo non poteva che arrivare da capitan Giglio

Dopo la travagliata conferma dell'allenatore Pietro Buttu (quadri tecnici ancora da definire) per la prossima stagione in serie D, arriva anche il primo rinnovo per quanto riguarda l’organico dell'Imperia. Ed è un rinnovo importante, forse il più atteso. Il capitano, Giuseppe Giglio, vestirà la maglia neroazzurra con la fascia al braccio anche la prossima stagione.

Giuseppe Giglio, nato a Imperia il 3 settembre 1994, dopo aver iniziato nel settore giovanile nel G.S. Riva Ligure si trasferisce all'A.S.D. Pro Imperia con cui esordisce in serie D all'età di 17 anni e la stagione successiva, dopo la nascita dell'A.S.D. Imperia 1923, diventa titolare inamovibile dei neroazzurri, grazie alla perseveranza nel lavoro che è la dote che più lo contraddistingue.

Giuseppe Giglio è destinato a stabilire il record di presenze del club imperiese. Giocatore legalissimo al mondo neroazzurro, nel corso degli anni ha sempre rinunciato a offerte, alcune anche allettanti, pur di rimanere a giocare nella squadra della sua città. A rafforzare il suo legame con Imperia, dal 2023 è messo comunale, dopo vinto il concorso indetto dal comune di Imperia.

Dotato di grandissima corsa e buona tecnica, è un ottimo interno di centrocampo che risulta essere anche presente in zona gol, avendo, a oggi, realizzato ventotto reti: tatticamente non sempre ineccepibile, sopperisce in maniera egregia. a questa carenza con una generosità e corsa fuori dal comune. Giuseppe Giglio è anche un buon tiratore di calci di rigore, il più importante dei quali, quello del vantaggio neroazzurro realizzato in occasione della finale di coppa Italia edizione 2022-2023 contro l'U.S. Lavagnese.

