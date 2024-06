Pallanuoto. L'Italia batte 11-4 la Romania in amichevole. Nicosia titolare, poker d'assist e un gol per Luca Damonte: "Abbiamo tempo per migliorarci"

Serata di festa alla piscina Nannini di Firenze, dove l’Italia supera 14-4 la Romania in amichevole. Azzurri un po' affaticati dai carichi di lavoro nella prima metà di gioco, poi in scioltezza nella seconda parte. Tripletta per Andrea Fondelli, Luca Damonte serve quattro assist. Il test, nel programma dei festeggiamenti per i 120 anni della Rari Nantes Florentia, segnava il ritorno del Settebello in riva all’Arno a tredici anni dalla Super Final di World League. Sorride il ct Alessandro Campagna nel giorno del suo sessantunesimo compleanno. Indicazioni utili dal confronto in ottica olimpica anche per il ct rumeno Bogdan Rath. Clima da derby per l'ex mancino, argento con il Settebello agli Europei di Budapest 2001, ai Mondiali di Barcellona 2003 e alla World League di New York 2003. Italia e Romania si ritroveranno a Parigi sabato 3 agosto (ore 21:05) nella gara conclusiva della fase a gironi. Il Settebello è ora atteso da due tornei: la Sardinia Cup ad Alghero dal 4 al 6 giugno ed il Quattro Nazioni a Budapest dal 10 al 13 luglio. Le ultime due partite prima dei Giochi Olimpici saranno contro Ungheria e Giappone a Siracusa il 19 e 20 luglio.

ITALIA-ROMANIA 14-4

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Damonte 1, Marziali, Fondelli 3, Cannella, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Presciutti, Bruni, Iocchi Gratta, Dolce 2, Nicosia, Alesiani 2, Condemi 2. All. Campagna.

Romania: Tic, Belenyesi 1, Lutescu, Fulea 2, Neamtu, Prioteasa 1, Bota, Oanta, Colodrovschi, Georgescu, Iudean, Vancsik, Dragusin, Tepelus, Oltean. All. Rath.

Arbitri: D. Bianco e Colombo.

Note: parziali 4-1, 1-1, 5-0, 4-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 5/11 e Romania 1/9. In porta Nicosia (I) e Tic (R). Spettatori: 1000 circa.

CRONACA. Tutto esaurito sugli spalti per il secondo test match pre-olimpico degli azzurri. Rompe subito il ghiaccio Echenique con un diagonale a rimbalzo. Prioteasa impatta in extraplayer. Gli azzurri aprono un break di +3: ottima conclusione di Fondelli (2-1), tiro basso ad incrociare di Dolce ed Alesiani da posizione 1 in extraman per il 4-1. Nel secondo tempo una controfuga della Romania sorprende la difesa azzurra: Fulea finta la conclusione e deposita alle spalle di Nicosia. Risponde Condemi che capitalizza l'uomo in più, trova l'angolo di tiro, lascia andare il braccio ed è 5-2 per l'Italia al cambio vasca. Cala la Romania nel terzo tempo e l'Italia infila cinque reti in sequenza. Damonte serve con i tempi giusti Alesiani che schiaccia in rete nell'angolo corto. Capitan Di Fulvio ha spazio per il tiro e non perdona Tic. Superiorità per il Settebello: assist di Alesiani per Renzuto Iodice (8-2). Presciutti serve Fondelli che di avambraccio fulmina Tic (9-2). Marziali si procura l'espulsione e appoggia a Damonte per il 10-2. Quarto tempo ed ennesimo assist pregevole di Damonte, questa volta a Condemi (11-2). Passaggio teso di Echenique a caricare il braccio per Fondelli (12-2). Conclusione potentissima di Echenique sopra la testa di Tic. Bellissima palomba di Fulea a beffare Nicosia ed applausi del pubblico della Nannini. Belenyesi rende meno amaro il passivo dei rumeni. Dolce conclude in rete il quarto assist di Damonte.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Campagna (ct Italia): "Fa sempre piacere ricevere questi attestati di stima. Nei primi due tempi eravamo pesanti, poi ci siamo sciolti e siamo andati crescendo. Abbiamo fatto un ciclo di lavoro duro, ad Alghero si ricomincia un altro ciclo con meno lavoro fisico. Dobbiamo alzare il livello di gioco. La soluzione senza boa ti fa perdere un po' di peso avanti, ma ti dà sicurezza dietro. Per l'impegno do un 10 ai ragazzi".

Luca Damonte: "L'assist è una mia qualità. Fare gol non è male però. Siamo un po' stanchi, ma è normale. È la fase più pesante. Ad Alghero sarà tutto un altro livello di partite. L'importante è dare il massimo per correggere gli errori. C'è tempo per raffinare e migliorarsi".