Calcio dilettantistico. Iscrizioni al via per il Comitato Regionale Ligure, in attesa dell'assetto definitivo dei campionati. I nomi girone per girone

Sono stati ufficializzate da parte del Comitato Regionale Ligure i nomi delle squadre che hanno avuto diritto a richiedere le iscrizioni nei rispettivi campionati regionali.

Un'operazione pro forma, soprattutto nelle categorie più basse, in attesa dell'organizzazione dei vari gironi che avverrà durante il corso dell'estate.

Murialdo e Sassello, ad esempio, sono state inserite nel gruppo di Terza Categoria, campionato che a Ponente non verrà istituito, mentre si attendono novità in merito ai possibili ripescaggi playoff dalla Seconda alla Prima Categoria (come per Borghetto e Mallare).

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA PER LA STAGIONE 2024/2025

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Serie “D”, Eccellenza e Promozione, dell’esito degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2024/2025:

1. ANGELO BAIARDO

2. ARENZANO FOOTBALL CLUB

3. ATHLETIC CLUB ALBARO

4. CAMPOMORONE SANT’OLCESE

5. CELLE VARAZZE F.B.C

6. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

7. FOOTBALL GENOVA CALCIO

8. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

9. MOLASSANA BOERO A.S.D.

10. PIETRA LIGURE 1956

11. PRAESE 1945

12. RIVASAMBA H.C.A. .

13. SAN FRANCESCO LOANO

14. SERRA RICCO 1971

15. TAGGIA

16. VOLTRESE VULTUR SSDARL

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PER LA STAGIONE 2024/2025

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione per la s.s. 2024/2025:

1. ALBISSOLE 1909

2. ARGENTINA ARMA

3. BUSALLA CALCIO

4. CALVARESE 1923

5. CANALETTO SEPOR

6. CAPERANESE 2015

7. CARCARESE

8. CELLA 1956

9. CERIALE PROGETTO CALCIO

10. DON BOSCO SPEZIA CALCIO

11. FINALE

12. FOLLO FOOTBALL CLUB

13. FORZA E CORAGGIO

14. INTERCOMUNALE BEVERINO

15. LEGINO 1910

16. LEVANTO CALCIO

17. MAGRA AZZURRI

18. MILLESIMO CALCIO

19. NEW BRAGNO CALCIO

20. PANCHINA

21. PONTELUNGO 1949

22. PRA F.C.

23. PSM RAPALLO

24. SAMMARGHERITESE 1903

25. SAMPIERDARENESE

26. SAN CIPRIANO

27. SAN DESIDERIO

28. SESTRESE BOR. 1919

29. SUPERBA CALCIO 2017

30. TARROS SARZANESE SRL

31. VALLESCRIVIA 2018

32. VENTIMIGLIACALCIO

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2024/2025

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Prima Categoria per la s.s. 2024/2025:

1. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

2. ALTARESE

3. APPARIZIONE FC

4. ARCOLA GARIBALDINA

5. AREA CALCIO ANDORA

6. ATLETICO QUARTO

7. BAIA ALASSIO AUXILIUM

8. BARGAGLI SAN SIRO

9. BOLANESE

10. BOLZANETESE VIRTUS

11. BORGIO VEREZZI

12. BORGO INCROCIATI

13. BORGORATTI

14. BRUGNATO 1955

15. CA DE RISSI SG

16. CADIMARE CALCIO

17. CAMPESE F.B.C.

18. CAMPOROSSO

19. CASARZA LIGURE

20. CASTELNOVESE

21. CENGIO

22. CITTA DI SAVONA

23. COGORNESE

24. COLLI ORTONOVO

25. CORNIGLIANESE 1919

26. DEGO CALCIO

27. F.C.LAVAGNA 2.0

28. GOLFO DIANESE 1923

29. GOLIARDICA GENOVESE 1967

30. IMPERIESE CALCIO

31. IRON FOX AMEGLIESE

32. LA RABONA CALCIO CORONATA

33. LETIMBRO 1945

34. LITTLE CLUB JAMES

35. MAROLACQUASANTA

36. MASONE

37. MULTEDO LEVANTE 1930

38. OLD BOYS RENSEN

39. OLIMPIC 1971

40. ONEGLIA CALCIO

41. OSPEDALETTI CALCIO

42. POLIS. PIEVE LIGURE

43. PRIARUGGIA G.MORA

44. QUILIANO&VALLEGGIA

45. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

46. RICCO LE RONDINI

47. RIESE

48. RIOMAIOR 1965

49. ROSSIGLIONESE

50. S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA

51. S.LORENZO DC SANVI GENOVA

52. SAN QUIRICO BURLANDO 1959

53. SANTERENZINA

54. SAVIGNONE

55. SEGESTA SESTRI LEVANTE

56. SORI

57. SPERANZA 1912 F.C.

58. SPOTORNESE CALCIO

59. VADESE CALCIO 2018

60. VADINO FOOTBALL CLUB

61. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

62. VECCHIO CASTAGNA QUARTO

63. VIA DELL ACCIAIO F.C.

64. VIRTUS SANREMO CALCIO2011

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2024/2025

Sulla base delle classifiche finali dei Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria per la s.s. 2024/2025. In relazione al Campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2024/2025 si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, nella sua riunione del 26.06.2024, valutate le consuete problematiche legate all’organizzazione del Campionato di Terza Categoria, in particolare nelle Delegazioni delle riviere, ha determinato che gli organici dei gironi dello stesso, fatto salvo il diritto delle Società di cui al presente C.U., saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive iscrizioni.

1. ATLETICO CASARZA LIGURE

2. ATLETICO SAN SALVATORE

3. BEGATO CALCIO 2013

4. BORDIGHERA SANT’AMPELIO

5. BORGHETTO 1968

6. BORGO RAPALLO 98

7. CALCIO NAVE SRL

8. CALCIO POPOLARE SPEZIA

9. CAMPO LIGURE IL BORGO

10. CASELLESE

11. CENTRO POL. SANT EUSEBIO

12. CEPARANA CALCIO

13. CISANO

14. CITTA DI COGOLETO

15. CORNIGLIANO CALCIO

16. CROCEFIESCHI 2017

17. DAVAGNA 1979

18. DINAMO SANTIAGO

19. DON BOSCO

20. FRAMURA MONTARETTO

21. G.S. GRANAROLO

22. LA RESISTENTE

23. LIDO SQUARE F.B.C.

24. LUMARZO 2016

25. MALLARE

26. MAMAS GIOVANI

27. MARASSI 1965

28. MARINA GIULIA

29. MONEGLIA

30. MORANDI

31. MURA ANGELI

32. NOLESE R.G. 1946 2001

33. PALLARE CALCIO

34. PLODIO 1997

35. POLISPORTIVA MONTEROSSO

36. POLISPORTIVA SANREMO 2000

37. PONTECARREGA CALCIO

38. PONTEDECIMO CALCIO

39. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

40. RAVECCA 1972

41. REAL SANTO STEFANO CALCIO

42. RECCO 2019

43. RIVA LIGURE

44. RIVAROLESE

45. ROCCHETTESE

46. ROMITO MAGRA AUSER

47. SAN BERNARDINO SOLFERINO

48. SAN GIORGIO

49. SAN GIOVANNI BATTISTA

50. SAN LAZZARO LUNENSE

51. SAN TEODORO KETZMAJA

52. SANTA MARIA DEL TARO

53. SPORTING CLUB AURORA 1975

54. STURLA

55. TORRIGLIA 1977

56. VELOCE 1910

57. VEZZANO 2005

58. VILLAGGIO CALCIO

59. VILLANOVESE A.S.D.

60. VIRTUS DON BOSCO

61. VOLTRI 87

SOCIETA’ CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER LA STAGIONE 2024/2025

Sulla base delle classifiche finali dei Campionati di Seconda Categoria e Terza Categoria, dei meccanismi di promozione/retrocessione e del regolamento dei play off e play out della corrente stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha determinato le Società che hanno acquisito il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria per la s.s. 2024/2025:

1. ALTA VAL D'ORBA

2. ARENELLE

3. BOCA ZENA

4. BORGOROTONDO VL

5. C.E.P.

6. CARASCO 08

7. CARLO GRASSO 2023

8. CASTAGNA 2023

9. CEIS GENOVA SPORT SSDARL

10. CORNER GENOVA

11. ENTELLA CHIAVARI 1914

12. FC REAL BETTI

13. FEGINO

14. FOOTBALL CLUB MOCONESI

15. GREEN MATIC BULLS

16. LERICI F.C.

17. MELE

18. MURIALDO

19. NOZAREGO A.S.D.

20. NUOVA OREGINA S.R.L.

21. POL. MATUZIANA SANREMO

22. POLISP. SPEZIASPORTALE

23. POLISPORTIVA LEIVESE

24. POLISPORTIVA VAL D AVETO

25. PONENTE F.C.

26. PORTOFINO 84

27. RECREATIVO

28. RI CALCIO

29. SAN BARTOLOMEO CALCIO

30. SAN BERNARDO

31. SASSELLO

32. STELLA CALCIO BIANCOROSSA

33. VALSECCA SPORT & FUN